中年漢涉姦8歲繼女 中港寓所犯案 持續3年

現年57歲的被告，被控3項非禮罪、3項強姦罪、2項向16歲以下的兒童非禮罪及一項未經同意下作出的肛交罪。控罪指，被告於2015年9月1日至2019年2月7日，分別在中國廣東省汕尾市某單位及香港土瓜灣某單位，非禮、強姦及雞姦女童X。X為被告繼女，現年14歲。

播成人影片逼模仿

控方開案陳辭指，被告2011年認識X的親母Y，翌年兩人結婚。此後X及Y居住在廣東汕尾市單位，在港居住的被告不時回內地探望兩人。2015年9月，被告趁Y不在時摸胸非禮X，令X不愉快。2016年7月，被告又趁Y不在家，只得X的表妹在客廳時，將X拉進房中強姦。

2017年8月，X及Y取得單程證，來港與被告在土瓜灣居所同住，此後被告不時趁Y不在家或冲涼時非禮X、要求X替她口交，甚至強姦和肛交，其中口交次數多達20多次。控方另指，被告有一次強姦X前，向X播放成人影片，並要求她模仿片中的動作及叫聲。

與母同牀遭摸胸揭發

2019年2月，被告一家先後回到內地居所過年，Y尚未抵達時，被告又在內地居所摸X的胸，X立即透過通訊軟件QQ告訴表姐Z。隨後Y抵埗，繼父與X及Y該晚同牀，翌日早上被告在牀上再摸X的胸，X隨即告訴身旁的Y，揭發事件。各人回港後，被告於同年3月3日被捕，他警誡下稱「我冇做過，我都想搞清楚件事」。案件下周一（10日）續。

【案件編號：HCCC 95/20】