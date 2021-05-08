派發理大圍城明信片 學生會3人紀律聆訊

根據理大學生會facebook專頁，學生會曾於3月底舉行「毋忘圍城 守衛我城」活動，並於連接理大的紅磡東鐵站天橋及「黃店」派發紀念「理大圍城」的明信片。及後《文匯報》於4月初在頭版報道「理大學生會播獨 街站催谷暴圖展」，批評學生會成員「美化當年理大校園發生的嚴重黑暴事件」。

校方：涉違校規損校譽 手冊指最重踢出校

學生會昨日表示，暫時不可就傳媒查詢作任何回應。理大回覆本報查詢時證實事件，稱就3名學生會成員早前舉辦明信片派發活動，涉嫌違反校規，影響校譽，校方已按程序把事件交予學生紀律委員會調查。

根據理大學生手冊，如學生在學生紀律委員會（Student Discipline Committee, SDC）負責的紀律聆訊中被裁定行為失當（misconduct），將被紀律處分，罰則包括訓斥（reprimand）、社會服務、在指定其間內禁止使用大學的任何設施、取消科目成績、畢業評級被降一級、在指定期間內停學，最嚴重可被開除學籍。