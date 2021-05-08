DQ教師研設期限 可申復牌 教協：前途已剝奪 無異終身釘牌

早前教育局公布一名官校教師遭「釘牌」，教協副會長葉建源說，涉事教師已接到當局正式信函通知被釘牌，暫未商討是否上訴。楊潤雄昨亦於會上透露，局方尚未完成對學校管理層的調查。

楊潤雄：現譴責與取消註冊之間差距大

目前取消註冊沒設限期，很多時被視為「終身停牌」。楊潤雄稱，有意見認為在譴責與取消註冊之間有很大差距，局方研究增加其他懲處方式，包括引入取消教師註冊的年期。他說，局方將於取消教師註冊的同時，訂明若干時間內，例如3年，不會考慮其註冊申請，而該名教師若再申請註冊，須提出強力理據，證明其為「適合及適當人選出任教員」。

申復牌須提「強力理據」

葉建源表示可探討上述措施，惟相信對實際情况無太大分別。他解釋，被釘牌教師前途已被剝奪，批評整個調查過程不公平，缺乏聆訊，準則亦不清晰，而結果嚴重超乎比例，「做法上要改變，這才是問題癥結」。

教聯倡停牌期間「再進修」

教聯會主席黃錦良稱歡迎局方與業界探討，視乎個案嚴重性研究「罰停賽」年期。他建議局方在停牌期間要求相關者再進修及接受專業培訓，例如法治教育，讓其進修一定時數或通過要求才可重新申請，局方亦可於其間觀察其表現。

至於被釘牌教師是否仍可於補習社任教，楊潤雄表示，補習社可向局方查詢聘請人員是否註冊教師，而補習社基於商業運作原則，部分教員要求可獲豁免。不過，他說補習社原則上要滿足《教育條例》要求，如某教員被裁定不合資格，理應不可在補習社教學，局方將研究落實方式，提醒補習社於豁免下遵從有關要求。

楊潤雄又提出局方將會跟進的多個新措施，包括綜合過往學校懲處失德教師的安排，與辦學團體及學校分享一些個案及學校實施的懲處；局方下學年亦開始為所有註冊教師每3年作一次全面的刑事紀錄查核（見表）。

另外，據教育局向立法會提交文件，不計與社會事件相關的釘牌個案，2019年1月至今年4月共有12名教師被取消註冊或註冊申請被拒，當中一名男教師與初中女學生在社交通訊軟件有嚴重不恰當對話，包括多次提及與性相關內容，亦包含挑逗、引誘女學生的對話。局方又分別向6名、41名及16名教師發出譴責信、警告信及勸喻信。