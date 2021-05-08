美促放悼六四判囚者 律政司斥要求荒謬

布林肯：美與港人站同一陣線

布林肯周五在Twitter發文回應去年六四集結案判刑，促香港當局釋放被判囚者。他強調美國與港人站在同一陣線，拒絕接受對「參與天安門悼念儀式人士」的判刑，「那些因非暴力地行使受保障的自由（guaranteed freedoms）而要坐監的人，都應立即獲釋」。

本報昨向律政司查詢回應布林肯的言論，律政司發言人稱以昨日發出的聲明回應。律政司聲明稱，「絕不同意一些個別人士提出的荒謬言論」，又指案中4被告承認違反《公安條例》下「明知而參與未經批准集結」罪名。香港法律一直尊重和保障《基本法》下的權利和自由，但這些權利和自由非絕對，是可受限制，包括基於公共秩序及保障他人的權利和自由。

律政司進一步指出，法官在公開聆訊中已公布判刑原則，法庭處理案件遵循適當程序，如不滿判刑，應透過既定及公平的機制以上訴形式提出，任何有關立即釋放被告的荒謬要求，非但不尊重法治，更會被視作企圖干預香港的事務；任何人都不應無理抨擊香港司法和法律制度，而按「迴避待決案件」（sub judice）的法律原則，亦不應肆意評論司法程序尚未完結的案件。