葛珮帆：不應只少少社會人士點綴 梁家傑：應佔少數 避外行管內行

葛珮帆說，近年有多宗對法官的投訴，若繼續由上級法官處理下級法官的投訴，市民會認為官官相衛。她稱會在下周五司法及法律事務委員會上問及，諮詢委員會由誰委任、身分是否公開等，並認為第二層的社會人士應少政治色彩的人物會較有公信力，但不希望是退休法官。她又稱會繼續爭取設量刑委員會。

周浩鼎強調，投訴機制是處理法官操守，而非影響裁決結果，設諮詢委員會能更客觀檢視投訴、維護司法機構公信力，令市民更有信心。被問到諮詢委員會應由政府抑或司法機構委任，他稱「無論邊個委任，最重要是有公信力社會人士」，相信當局會考慮是否排除有鮮明政治立場的人。

梁家傑稱，自律的專業團體引入公眾人士參與聆訊是世界潮流，但為避免外行管內行，公眾人士都是佔少數。他說，公眾人士一定要由首席法官委任；若由政府委任，在政治兩極化下，有人會擔心是想透過公眾人士參與，「令法官頭上有把刀」，將其政治理念加諸司法人員。