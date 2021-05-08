葛珮帆：不應只少少社會人士點綴 梁家傑：應佔少數 避外行管內行

【明報專訊】對於司法機構建議投訴法官機制引入「兩層架構」，包括加入由法官與社會人士組成諮詢委員會，向終審法院首席法官提出意見等。一直促請改善處理投訴法官機制的民建聯葛珮帆和周浩鼎歡迎司法機構採納公眾建議。葛稱，過去公眾認為投訴機制不透明公開，法官「自己人審自己人」，新設兩層架構是好事，但認為諮詢委員會不應以法官為多數、「少少社會人士作點綴」。公民黨主席、大律師公會前主席梁家傑則認為，要避免「外行管內行」，社會人士應佔少數。
葛珮帆說，近年有多宗對法官的投訴，若繼續由上級法官處理下級法官的投訴，市民會認為官官相衛。她稱會在下周五司法及法律事務委員會上問及，諮詢委員會由誰委任、身分是否公開等，並認為第二層的社會人士應少政治色彩的人物會較有公信力，但不希望是退休法官。她又稱會繼續爭取設量刑委員會。
周浩鼎強調，投訴機制是處理法官操守，而非影響裁決結果，設諮詢委員會能更客觀檢視投訴、維護司法機構公信力，令市民更有信心。被問到諮詢委員會應由政府抑或司法機構委任，他稱「無論邊個委任，最重要是有公信力社會人士」，相信當局會考慮是否排除有鮮明政治立場的人。
梁家傑稱，自律的專業團體引入公眾人士參與聆訊是世界潮流，但為避免外行管內行，公眾人士都是佔少數。他說，公眾人士一定要由首席法官委任；若由政府委任，在政治兩極化下，有人會擔心是想透過公眾人士參與，「令法官頭上有把刀」，將其政治理念加諸司法人員。