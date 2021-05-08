法官投訴機制擬變「兩層制」 加社會人士提意見

法官小組調查諮委會審視 首席法官定斷

今次司法機構提出的改進建議，將處理投訴流程由一級變兩級，性質嚴重、複雜或引起社會廣泛關注的可跟進投訴，會由多於一名高等法院級別的法官組成專責的法官小組，負責調查及就該等投訴作建議。專責法官小組完成的調查報告及建議將提交予機制的第二層（即諮詢委員會）審視及給予意見（見圖）。

諮詢委員會由終院首席法官擔任主席，由法官及「在所屬專業／社區／公共服務方面具有豐富知識和經驗」的社會人士出任成員，文件未交代成員數目等。經考慮諮委會意見後，終院首席法官會就每項投訴作最終決定；視乎投訴嚴重度、複雜度、社會關注及其他相關因素，調查結果連同相關理由會上載司法機構網頁，供公眾察閱。為提高透明度及問責，就所有針對終審法院法官及法院領導的行為的可跟進投訴，不論其性質屬嚴重或輕微，均會按上述兩層架構處理。

陳文敏：社會人士應法律界代表

不應具政治背景政府委任

港大法律學院講座教授陳文敏向本報表示，正常情况而言，新措施有進步的地方，因現時對法官投訴由相關級別法院的法官領導自己處理，相對透明度不足，不過現時的做法本身是考慮到司法獨立，不想因投訴而影響判案，令投訴變相成上訴機制，「投訴判決而非法官的行為」。

至於提出加入社會人士處理法官投訴，陳文敏認為，若不是法律界的社會人士，未能分辨何謂法律和非法律的投訴，故認為加入的社會人士應是法律界，例如是香港大律師公會和香港律師會的代表。他認為，司法機構要交代委任準則，相關社會人士不應有政治背景，且不應由政府委任，因由政府委任太重政府色彩。他說，諮詢委員會日後的成員名單應公開，「咁驚畀人知就唔好做，愈唔透明，愈易出現濫權情况」。

陳文敏指出，改進措施包括由多於一名高等法院級別法官組成專責小組，作為第一層調查，此建議會出現下級法院法官的投訴上升至由上級法院法官處理，認為或影響案件的上訴處理，建議司法機構三思。

張國鈞：可平衡意見 令法官放心

立法會司法及法律事務委員會下周五（14日）開會討論司法機構改進建議，委員會主席、民建聯張國鈞稱支持終院首席法官張舉能主動改革建議，由司法機構提改善是最好做法。他認為雙層機制「第一層」先由法官調查而非外人，可避免審訊有外來壓力；「第二層」由社會人士表達意見，再由首席法官把關作最終決定，他認為「兩面意見都平衡到，會令法官放心，令社會有參與，機制在陽光下」。

根據司法機構文件，過去3年由終院首席法官及法院領導負責處理的投訴數目，由2018年121宗和2019年368宗，去年飈升至5559宗，當中5488宗是內容相同或類似的大量投訴，有4399宗是關於「司法決定／法定決定和法官及司法人員行為」，1028宗是「司法決定／法定決定」，僅125宗是「法官及司法人員行為」的投訴，司法機構只會處理關於法官及司法人員行為的部分。