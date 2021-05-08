午聞胡父設靈 「師兄」石禮謙速訂花圈致意

2019立法會審議修訂《逃犯條例》期間，胡志偉於會議室哭求「師兄」石禮謙勿主持會議。事隔兩年，這名皇仁師弟已身在牢獄，連申請外出為父奔喪亦一波三折。石禮謙昨在立法會聞訊後，即着助理訂花圈送往胡父的靈堂，更親自致電民主黨莫建成，詢問喪禮時間，盼能趕往送上心意，但因早已有約未能成行。

多名民主黨成員昨於殯儀館外維持現場秩序，民主派成員昨午5時起陸續到場弔唁，包括立法會前議員涂謹申、黃碧雲、梁繼昌、葉建源等。花圈亦陸續運抵殯儀館，除社民連、公民黨等政黨外，部分署名「同路人」、「一群感謝胡志偉堅守良知的普通市民」、「8位基督徒」等。

弔唁市民：不忿懲教署拒批奔喪

梁先生是「8位基督徒」之一，他昨晚下班後趕到鑽石山殯儀館，最後在喪禮門口鞠躬致意。他不認識胡志偉或胡父，但得悉懲教署拒批奔喪後感不忿，故偕教友送來花圈，「安慰得幾多得幾多……我不是一定要進去與家屬握手，大家都是表達一份心意」。