胡志偉暫准保釋奔喪 時間須保密 律政司「人道理由」同意：不代表被告適合保釋

胡志偉前日向高等法院申請保釋，爭取送別父親最後一程；保釋聆訊昨早9時半開庭，由國安法指定法官、高院法官杜麗冰審理。胡志偉出庭時面容憔悴，得悉法庭批准保釋後顯得激動，散庭後中氣十足地高呼「感謝大家！」胡太庭外僅稱「多謝關心」。

官讚富同情心 理解懲教署立場

胡志偉由大律師陳偉彥代表，律政司由高級檢控官羅天瑋代表。律政司一方表示，雙方經商討後，律政司今次基於人道理由，加上考慮到被告進一步陳述和承諾，決定同意在指定時間內保釋。律政司一方強調，是次決定不代表被告適合保釋，律政司只因應今次特殊情况作有關安排，亦無意挑戰或評論懲教署做法和決定，形容署方事前多次實地考察。

法官杜麗冰聞言讚揚律政司做法「富同情心（very compassionate）」，同時對懲教署立場表示理解，形容署方採用視像方式奔喪建議，源於有人號召支持者到場，引致高程度保安風險，批評支持者做法反對被告不利。

條件：喪禮私人形式 限部分家人出席

杜官終批准胡志偉在指定時間內保釋，保釋條件包括：是次喪禮以私人形式進行；喪禮只限部分家人出席；被告不得與無關者溝通；被告奔喪時間、地點和路線必須保密。

胡父昨晚設靈，喪禮以道教儀式舉行，今日舉行大殮及火化。多名民主派昨前來弔唁，包括民主黨羅健熙、劉慧卿、楊森、張文光等；公民黨梁家傑、劉珈汶；立法會前議員梁繼昌、葉建源等。觀塘區議會副主席、民主黨莫建成代表胡家感謝港人關心，對於法庭批准胡志偉保釋，莫建成感謝律師團隊，稱容許外出奔喪是基本權利，令胡可盡孝義之道。民主黨稱，截至昨晚約8時約250人前來弔唁；靈堂以「福壽全歸」為題。

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