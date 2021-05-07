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激光筆襲警囚3月 女經理刑期上訴得直改囚7周

【明報專訊】29歲女經理前年8月涉在尖沙嘴用激光筆照警員眼睛一秒，早前被裁定一項襲警罪罪成，判監3個月。女經理不服裁決，就定罪及刑期上訴，高等法院昨頒下判辭，稱上訴方新呈堂影片未能引證警員供辭在案情、被告身分等方面有矛盾，故駁回定罪上訴，但認為就案情而言判刑過重，裁定刑期上訴得直，改判女經理囚7星期。

上訴人郭麗芬（29歲），被控於前年8月10日在尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界襲擊警員朱冠強。法官李運騰昨在庭上只宣讀結果，聆訊完結後，被告母親在庭內斥「豈有此理，呢啲咩法庭」。

李官在判辭中提及，上訴方在聆訊中提交一段新影片，欲證明被告非如事主朱冠強所述，曾兩度用激光筆照射警方防線各約30秒。李官表示，新影片顯示其中一次綠光出現的經過，當時在上訴人身處的人群當中，雖然沒有人在30秒內連續地用綠光照射警方，但可見有人斷斷續續地照射，與事主描述「雷射光維持了30秒」脗合，而30秒按證供上文下理只是大約時間。

李官續稱，新影片無損事主有關辨認上訴人的證供，例如衣著、當時唯一綠光源自上訴人等。另基於舊有證據，李官同意原審裁判官指出，上訴人不是路人，亦接納事主是因現場混亂而弄失涉案激光筆。

對於上訴方指事主在庭上供稱被綠光照到眼睛的秒數，與書面供辭有出入，李官不認為這是重要分歧，認為證供重點在於事主曾提及頭部被一道綠光照射，影響視線，令他流眼水，事主無論在庭上及書面的說法始終一致，故駁回被告的定罪上訴。

官：原有判刑過嚴

至於刑期上訴方面，李官稱本案發生前警方和示威者本可和平散去，但上訴人突然以激光筆照射警員，此挑釁不單是明知故犯，更可能再惹事端，令他人仿效，認為上訴人是無事生非，不能期望會得到法庭同情，而且由審訴至定罪上訴均可見她無悔意。不過以本案案情而言，警員被襲時間短亦無受傷，原有判刑過嚴，故改判監禁7星期。

【案件編號：HCMA182/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕刑期 上訴定罪駁回 襲警 激光筆 尖沙嘴警署 反修例運動

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