創業快線首辦大師賽 邀初創分享疫下突圍

電商退貨平台營業額增5倍

「疫下帶動網上零售」已是老生常談，零售以外的新服務卻成突破點。從事電子貿易10多年的溫俊偉（Roy），前年年底推出協助網店退貨的平台Return Helper，他解釋，以往對電商而言退貨是一大痛點：如貨物寄往海外被退，賣家要委託跨境物流取回貨物，動輒需20元美元運貨，若放棄貨物則造成耗損，估計全球網銷退貨率達三成。

去年勝出 已接觸內地投資者

Roy表示，其平台連接多國物流公司，可提供較廉價物流或倉儲服務，平台亦對接網上二手或清貨平台，可將退貨二次銷售，「電商不希望收回貨物，想將貨物變錢」，Roy稱電商使用其平台可省兩成或以上退貨成本，其平台推出一年後營業額獲5倍增長，料今年疫下可保持增長趨勢，更獲網購平台eBay和Amazon選定為大中華區合作伙伴，有信心拓展內地及東南亞市場。

作為去年勝出初創之一，Roy已獲貿發局牽線接觸內地投資者，亦獲安排到台灣接觸當地電商商會，「每商會有200家會員，較方便將平台介紹予台灣業界」，他亦會參加今年首辦的大師賽。貿發局助理總裁梁國浩形容大師賽是「curtain raiser」（揭幕戰），冀讓過往3屆勝出者展示如何「疫下變陣」加速發展。該局今年會辦多項大型活動，其中一項獲信和、希慎等企業參與，由他們提出面對的痛點，再邀初創提供解決方案，勝出者有機會獲企業資助研發，將意念轉化為實體應用。