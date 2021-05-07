貿發局研究：疫下逾七成初創冀留港發展

16%初創稱疫情礙擴展

貿發局研究顯示，港初創公司由2015年的1500多家增至去年3300多家，增長逾倍，但疫情爆發及各國限制通關打亂部分初創公司陣腳。259名受訪者中，有16%表示疫情影響擴展計劃。香港創業家過往目標「稱霸世界」，着重國際市場，惟疫情如山擋路，路不轉則人轉，有八成受訪者目前業務主要來自本港，冀先站穩陣腳，另各有12%受訪者未來3年冀拓展內地，以及包括東南亞在內的海外市場。

貿發局設灣區平台助初創落戶

梁國浩稱，疫下亞洲市場復蘇較快，惟本地初創資本較少，故變陣以本土市場為先，再拓展東南亞及內地市場，他說，「大灣區成本低，市場大，與香港人口比例是1比10，是750人和7500人的市場分別」。內地市場「不是說上去便上去」，文化及體制差別、資訊流通不足等令初創審慎。貿發局下月啟動「Go GBA」平台，於深圳辦事處設一站式服務中心助初創「落腳」查詢，正與大灣區5市對外商務機構洽談開設中心，未來亦冀通關後於大灣區內辦實體活動介紹本港初創。

梁又認為，本港初創疫下有明顯改變，「朝Health Tech（健康科技）方向走」，生物科技、綠色科技等愈趨成熟，舉例香港研發的病毒快速測試方案迅速、市民熟悉口罩認證標準等，展現港人熟知科技認證和國際水平，相信本港初創於有關領域具優勢打入大灣區市場，而貿發局舉辦第4屆創業快線亦由過往以機械人、大數據、智慧城市為主題，轉為與生物科技、新零售科技等領域有關（見另稿），亦認為上述領域是疫情或後疫情的新經濟體下具需求的產品。

明報記者