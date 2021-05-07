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國際商會促撤收緊查冊 斥因噎廢食 李澤培質疑「不透明制度」是否有利本港前途

【明報專訊】政府擬本月向立法會提交附屬法例收緊公司查冊，限制披露公司董事住址及個人身分識別號碼。國際商會香港區會（ICC-HK）發聲明，並去信立法會主席及全體議員，要求政府撤回建議，稱新查冊安排倉卒和不合時宜，亦未有證據證實須改變現狀，該會主席李澤培質疑，「不透明的制度對香港前途是否好呢？」中小企聯合會則形容，政府因有人濫用查冊而收緊是「斬腳趾避沙蟲」，為其他人「添加麻煩」。

政府曾引述私隱專員公署數字稱，2020年有1036宗起底。公署其後回覆稱，2019年及2020年處理涉及披露地址及或香港身分證號碼的起底個案，分別為750宗及134宗。1998年成立、由不同商會和公司組成的ICC-HK發聲明，稱按照私隱專員公署的數字，質疑當局為何認為「有迫切需要」收緊公司查冊。

ICC-HK表示，新查冊安排「無理地限制公眾取得全面的資料」，若新安排目的是保護登記冊上企業和人的資料，當局可嘗試設法防止或懲罰懷不道德企圖或惡意取用資料的人，而不是全面阻止公眾取得全面資料。

該會主席李澤培向本報表示，很多企業、銀行透過查冊了解生意伙伴或客人背景，又稱現時以《公司條例》註冊的有限公司獲得部分免責成分，若不容許公眾查閱董事資料，「對市民不公道」。他稱，政府因2019年發生很多起底而收緊查冊是「因噎廢食」，質疑政府制定政策只看單一事件而非大趨勢，亦沒考慮政策是否必要及符合比例。

李認為，若政府冀有正常商業運作，應容許全面查冊；若想助長非法行為如洗黑錢，則盡量令制度不透明，他問，「不透明的制度對香港前途是否好呢？」

香港中小型企業聯合會會長麥美儀質疑，政府因有人濫用而收緊查冊是「斬腳趾避沙蟲」，她認為現行查冊安排行之有效，當局應懲罰濫用者，而不是「添加麻煩在其他人身上」。她稱曾向政府部門表達意見，現正收集會員意見，稍後會正式去信當局。

香港上市公司商會表示，政府的建議可保障董事個人私隱，有需要者亦可申請查看保密資料，認為上市公司會預留額外時間調查及查冊。商會稱，小股東屬新建議下的「指明人士」，可申請取得完整受保護資料，雖然牽涉額外手續和時間，但終究可查閱；上市公司任何集資計劃都受嚴格的法律和上市規則監管，小股東有充分保障。

財庫局：正聽意見改良細節

財經事務及庫務局回覆表示，正聽取各持份者意見，改良實施細節及敲定指明人士的安排。

相關字詞﹕上市公司商會 中小型企業聯合會 國際商會香港區會 收緊查冊

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