有學生稱「不想跪」 學生會註冊社團否無共識

稍後諮詢屬會意見

中大與學生會「割席」後，學生會幹事會當選內閣「朔夜」12名成員在3月1日全體辭任。中大學生會代表會其後委任5名學生出任學生會臨政，全部為「朔夜」前成員。

馬活言說，註冊與否非由臨政獨自決定，需與校園電台、中大學生報等學生會中央組織討論，他們曾商討註冊問題，惟未取得共識。他稱，有學生認為中大學生會按《香港中文大學條例》成立，不應註冊；另有學生表示「不想跪」，不願跟從校方決定而註冊。

問不註冊後果 校方沒明示

馬說將就註冊一事，蒐集系會、學會等學生會屬會意見。他又說，一直就註冊問題與中大學生事務處溝通，曾問校方不註冊或遲註冊有何後果，但校方沒明確交代。

中大2月底的聲明亦稱，暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務，校方昨則取消8名「朔夜」前成員任校務委員會學生代表的資格。

至於「朔夜」前成員何思珩，在教務會文學院學生代表一職會否受到影響，馬活言稱未接消息指校方會取消何在教務會的席位。