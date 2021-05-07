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中大DQ「朔夜」8人 禁加入校務委員會

【明報專訊】中大學生會當選內閣「朔夜」2月底遭校方發嚴正聲明「割席」，其後「朔夜」全體請辭。校方早前禁止「朔夜」前成員使用學生會室，昨再取消8人出任19個校務委員會的學生代表資格（DQ），禁於學校諮詢組織發聲。中大學生會臨時行政委員會（臨政）主席、「朔夜」前成員馬活言稱，被DQ的8人僅以普通學生身分加入委員會，批評校方做法等同「剝奪政治權利終身」。

根據中大學生事務處網頁，學校至少25個校務委員會（下稱委員會）設學生代表，委員會涉師生中心管理、校園計劃、大學安全事務等範疇，分別有1至2名學生代表名額。翻查中大學生會《校務委員會條例》，學生會幹事會每年公開招募委員會學生代表，該會負責遴選，及後由代表會通過人選並確認委任。

通知須重委學生代表 未提原因

中大學生會代表會按上述程序委任23名學生出任各委員會學生代表，涉及52個職位。校方昨以電郵通知代表會，要求重新委任當中8人，但沒解釋原因。被DQ的8人均為「朔夜」前成員，原先獲委任入19個委員會，涉及26個席位。本報昨向中大查詢校方DQ相關學生代表原因、有何權力作該決定，截稿前未獲回覆。

中大學生會臨政主席、「朔夜」前成員馬活言原獲委任為兩個委員會的學生代表。馬說，遭DQ的學生代表已辭任學生會，沒有「朔夜」身分，以普通學生身分加入委員會但仍遭DQ，批評校方做法等同「剝奪（相關學生）政治權利終身」。他擔心日後倘有學生做出大學「不順眼的事」，校方會以同樣方法處理。

臨政主席：如剝奪政治權利終身

馬稱相關學生代表席位出缺後，要待代表會決定，或需重新委任。他說，今次「朔夜」前成員遭DQ，他們無謂再嘗試加入相關委員會，為令學生聲音能帶進校務委員會，冀有其他同學獲委任為代表。

校友關注組：從未聞DQ學生代表

中大學生會前副會長、中大校友捍衛院校自主關注組成員馮家強表示，從沒聽聞校方DQ學生代表，相信此屬先例。他質疑校方若有「黑名單」永不准許部分學生擔任代表，將與中大教育理念背道而馳。

馮又說，中大今次決定或反映校方不再相信「員生共治」，亦不願與學生組織合作。

港大上周亦與學生會「割席」，提出收回學生會會址及其他設施的管理權等多項措施。本報昨向港大查詢會否收回設施、日後學生會能否借用場地等，截稿前沒回覆。

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