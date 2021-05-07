倘梁振英再選特首 張志剛：非降格

張志剛接受網媒香港01訪問，他說不便太早評論特首人選，但認為下屆特首選舉有競爭是好事，他未知梁振英的參選意願，但認為國家領導人兼任省、直轄市第一把手或其他部分例子比比皆是，如全國政協副主席何立峰、夏寶龍分別擔任國家發改委主任、港澳辦主任；梁振英2017年卸任特首前，亦曾兼任4個月政協副主席，不認為梁以政協副主席身分參選特首是降格，稱有關說法不成理由，亦對中國政治制度了解不足。

稱多領導人兼掌省市 若難兼顧料辭政協

張志剛認為，特首兼任政協副主席，對香港是優勢，因可直達中央，為港爭取很多東西，又說假設兩者不能兼任或工作量難兼顧，「我相信梁生會毫不猶豫，就不做政協副主席，只做行政長官，有什麼問題？」他說自己沒與梁討論過參選問題，不知對方意願，只是按他對梁的了解詮釋，又表明支持對方擔任任何職位。他更稱「以做梁粉為榮」，梁的能力、對香港的承擔完全無問題。

梁振英3月在北京出席兩會時，接受港台、路透社視像訪問，被問到會否排除再選特首，他向路透社稱會做任何事服務好香港和國家；又向港台稱現時國家大事是有關「愛國者治港」，不想在現階段有多一個焦點談論，即「梁振英會否選特首」。