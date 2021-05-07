打齊針擬可縮檢疫期 何栢良：密切接觸者仍應21天

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，一開始安排變種個案所住大廈全廈居民移離屬合理，因要檢視渠管及環境樣本。但他稱非同層及非同坐向居民感染風險低，可考慮縮短這類非密切接觸者及已打兩針者的檢疫期，例如首7天於檢疫中心每天檢測，之後再視乎風險層次改為醫學監察等，但密切接觸者一定要檢疫21天。

消息稱，港府正研究讓接種兩劑新冠疫苗的市民可縮短檢疫期。衛生防護中心轄下兩個科學委員會上月舉行會議，討論包括縮短已完成接種疫苗密切接觸者的檢疫期，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌當時稱，若密切接觸者已接種兩劑疫苗超過14天，可探討在檢疫第3天和第6天安排核酸檢測，若檢測結果呈陰性，這類人的檢疫期便縮短至7天。

需研何地入境者可縮

據悉，放寬打針者檢疫期包括入境檢疫，尚要研究來自哪些地區的接種者可減檢疫，而英國將恢復來港航班，有關入境者可否減檢疫都要研究。本港去年底起禁止曾赴英國者登機來港，鑑於英國疫情趨平穩，港府本周初宣布，計劃今日起撤銷該限制。英國航空昨宣布恢復倫敦希斯路機場飛往香港的航班，周日（9日）首航，料每周兩班，逢周五和周日起航。

復必泰對南非變種75%有效

另外，何栢良昨引述《新英倫醫學雜誌》最新發表的BioNTech（復必泰）新冠疫苗數據指出，卡塔爾的臨牀數據顯示，接種兩針BioNTech並相隔14日後，對帶有N501Y和E484K變異的南非變種病毒株整體有效率達75%；對只有N501Y變異的英國變種病毒株，有效率更高達89.5%。

（疫情第四波）