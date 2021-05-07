豪峰封區耗42句鐘 荃威撤漏人 港大學者住戶：全幢撤離欠科學基礎

明報記者

衛生署昨回應稱，近日同步進行數次大型撤離，涉及人數眾多，並在短時間內轉送到各檢疫中心，轉送住戶上難免遇到不同挑戰。據衛生署，荃威花園R座有383人撤離，暫有25戶未能聯絡；豪峰有29戶、共約120人需撤離，至昨傍晚已撤離80人；康怡花園N2座則約230戶要撤離。

指豪峰寓所已適合隔離 不應送營

豪峰於周三凌晨零時10分被封，行動至昨午約6時15分才完成，歷時42小時，約110人檢測全部陰性。一家四口居於豪峰的方欣碩向本報稱，他周三早上檢測，傍晚收到結果，近午夜才收到檢疫令，昨午約3時抵達竹篙灣。他對隔離21日沒意見，但稱其住宅本身已適合家居隔離，毋須浪費人力物力送居民入營，「我住豪宅，環境相當闊落，你封咗唔畀人出街咪得」。豪峰居民聯署要求居家隔離，他認為縱使居民發聲亦無用，「你同政府講乜都無用，你發表咩意見，政府都會做相反」。

稱居民發聲無用 「政府會做相反」

他質疑整幢樓居民檢疫欠科學基礎，稱變種病毒傳播力較高，但未確定殺傷力是否較高，「明白（政府）想做得絕啲，但好似無喺科學上深思熟慮」。他笑言：「既然咁嚴格，想全部清零，變唔變種（病毒）都（隔離）21日啦，再唔夠就兩個月。」

同為豪峰居民的港大病理學系臨牀教授黎國思（John Nicholls）亦在竹篙灣隔離，他說工作要全面停頓，無法做實驗，又斥隔離營網絡接收得非常差，無法順暢與外界溝通。

此外，鰂魚涌康怡花園N2座前晚撤離，被送到鯉魚門公園檢疫中心的林先生稱，其妻需餵母乳，但房內無雪櫃，檢疫中心職員稱可代雪藏泵出的母乳，惟每隔4小時便需餵一次奶，職員難負擔工作，終獲安排小型雪櫃。

區議員發現荃威3戶未撤 衛署：已安排

至於荃威花園R座周二晚7時半被封，行動至昨凌晨零時許完結，歷時近29小時。區議員趙恩來稱，居民周三陸續撤離，政府人員午夜亦離開，但至昨午2時，仍有兩戶涉7人未獲安排撤離，他引述衛生署回應稱「醫療原因」暫未能撤離。他質疑當局「執漏咗」，而這兩戶人昨午至傍晚才被送走，但至4時許他再發現有另一對老夫婦未撤離。就上述3戶未送檢疫家庭，衛生署昨晚稱已作相關安排。

（疫情第四波）