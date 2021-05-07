路透：世衛專家檢視科興 對逾60歲副作用數據「信心很低」

本港有採用的科興疫苗，在全球32個國家及地區獲授權使用，已分發2.6億劑。SAGE專家分析中國、巴西、印尼、土耳其和智利的第三期臨牀數據，專家稱「很有信心」疫苗可防止18至59歲者染疫，對59歲及以下者有低風險出現嚴重副作用的數據有「中等信心」。

稱對防止18至59歲染疫有信心

至於科興提供數據稱導致60歲以上者出現嚴重副作用風險同樣屬低，專家表示對數據「信心很低」，並稱有關疫苗對孕婦、長者和有潛在疾病者的臨牀保護和安全性，以及持續監察不良事件方面「數據不足」。

路透社亦報道世衛專家評估國藥疫苗，該文件包括國藥疫苗在中國、巴林、埃及、約旦和阿聯酋的數據摘要，稱多國第三期臨牀數據顯示接種兩劑疫苗後，預防感染新冠病毒效率達78.1%，略低於中國此前公布的79.34%。文件稱非常有信心兩劑疫苗可避免18至59歲人士染疫，但補充，「疫苗在帶有併發症志願者當中的安全性分析有局限，因第三期測試中（除肥胖外）有併發症的接種者數目較少」。專家對60歲或以上者接種一或兩劑國藥疫苗後，出現嚴重副作用風險的數據「信心非常低」。

國藥疫苗目前在45個國家及地區授權使用，並已分發6500萬劑。上述的「數據評估」文件由SAGE準備，專家會檢視證據並就疫苗提出使用政策和劑量建議。

世衛另一組專家周三亦檢視科興疫苗數據，決定世衛是否授權緊急使用，上述決定影響科興疫苗能否在「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）應用。

（疫情第四波）