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母親節6人枱預訂多 食肆料生意額破頂

【明報專訊】新冠病毒疫情下第二個母親節將至，全店員工打針的食肆可設C區，容許用安心出行的食客6人一枱。有設C區的食肆近日接獲多張C區訂枱，料後日母親節或成生意額最高一年。稻苗學會會長黃傑龍集團旗下燒肉及火鍋餐廳母親節訂座已滿，估計今年在社交距離措施之下，中式酒樓失去優勢，日式、西式餐廳或受惠。

部分設C區的食肆接獲不少母親節訂枱，其中深水埗大牌檔「小菜王」負責人說，該店有逾50張C區6人枱，母親節有一半枱已預約，但昨獲悉有3名染變種新型冠狀病毒菲傭曾到該店附近的福榮街37號，因此變得不樂觀，預計大批人取消訂座，「無論如何分區，都無人嚟食」。

尖沙嘴龍圖閣海鮮飯店所設C區起初生意不多，創辦人陳強昨稱，最近每日都收到數人查詢有無C區，已有10個C區客訂座，母親節正日打算開一半B區一半C區，估計今年母親節生意額或由去年4萬至5萬元，增加至6萬至7萬元，達到有紀錄以來最高。

黃傑龍：料只有百多食肆全數員工打針

黃傑龍認為，現時疫苗接種率僅一成多，全港1.7萬間食肆中，估計只有百多間能全部員工打針。他補充，中式酒樓優勢本是圓桌，能讓一家人齊整「團圓」用餐，西式、日式餐廳以往母親節會較冷清，但疫下不少餐廳只能4人一桌，市民或寧願光顧非中式餐廳，「搓勻個生意」，預計中式酒樓今年母親節只有爆疫前的七成生意。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，政府於去年母親節前放寬社交距離措施，幾乎所有餐廳滿座，今年酒樓訂座估計只有約六成。

食環署原本不准未增設C區的食肆在指定期內增Ｃ區，該署前晚深夜公布為食肆提供彈性，讓已選定運作模式的餐飲處所可在今個社交距離措施周期的餘下日子「升級」做C類別食肆。

（疫情第四波）

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