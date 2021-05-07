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港聞二

豐興樓再強檢 居民：不怕染疫 只憂隔離

【明報專訊】感染變種新冠病毒的印裔男子曾與女友人在柴灣興華（二）邨豐興樓聚會，居於聚會單位的67歲女子昨初步確診。該廈周一已因污水驗出陽性要求強制檢測，昨晚9時再被圍封檢測。特區政府昨未公布該廈居民要檢疫，有居民稱不怕染疫，只憂檢疫。區議員則表示有居民昨已開始執拾行李等待檢疫。

豐興樓居民馮先生稱，不擔心感染新冠病毒，但擔心如其他出現變種病毒個案的大廈一樣，全幢居民要隔離檢疫21天，認為做法較麻煩，亦擔心年過八旬的母親難以適應隔離營膳食。

當區區議員黎志強稱，豐興樓居民大多是長者，外籍人士只佔少數，不少居民得知大廈有變種病毒個案後，均擔心要隔離21天，亦有居民開始執拾行李。他說，出現個案的為5至7人單位，不時也有聚會，但大廈衛生環境不差。

福榮街大廈強驗 劏房戶：想搬都無得搬

此外，3名染變種新型冠狀病毒的菲傭曾在深水埗福榮街37號的單位聚會，該廈被納入強制檢測。衛生署人員昨午5時許在大廈接走3名成人及一名手抱嬰兒。民政處在場設登記站，提醒居民檢測及登記資料，不少市民下樓始知須檢測，匆忙趕去檢測站。

大廈居民巴基斯坦裔文仔表示，昨晚已見有人搬走，若有人染病，恐怕已擴散至不同社區。他說，家中有兩名幼童，暫未知一家人會否搬走，「擔心唔嚟啦」，他已預約打針自保。越南裔劏房居民Chan說，低層較多劏房，他住的劏房亦是一劏4伙，雖有點擔心，但「想搬都無得搬」，「無錢呀，唔通搬去天橋底瞓？」

（疫情第四波）

相關字詞﹕封區 變種病毒 新型冠狀病毒 豐興樓 興華（二）邨

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