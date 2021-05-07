屢瞞行蹤 染變種印漢傳播鏈擴四代 女友人親友亦涉瞞 防護中心追查始揭兩聚深水灣

豐興樓六旬婦初確 居印裔男聚會單位

本港昨增兩宗輸入新冠病毒確診，另有少於5宗初步確診，包括上述豐興樓婦人，她初步顯示涉變種病毒株。當區區議員黎志強稱涉事單位為5至7人單位，不知實際居住人數，不時有聚會。

印裔男子與東涌菲傭的病毒基因於上周六被揭完全相同，衛生防護中心再追查，結果連日再揭聚會行蹤，昨最新公布女友人的一名密切接觸親友，分別於4月25日及5月1日於深水灣泳灘與朋友聚會，當時女友人已確診約一至兩周，結果所有聚會出席者現要檢疫，曾於上述兩日到過該泳灘者亦要在明日或之前檢測。該中心無交代該密切接觸者為何無被檢疫。

衛生署：有需要會徵律政司意見檢控

就印裔男子和女友人是否瞞報接觸史和會否考慮檢控，衛生署昨晚稱，已就事件調查，會就所得證據，有需要時徵詢律政司意見，對有關人等提出檢控。任何人向衛生主任、獲授權人員或醫生提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，最高可被罰款1萬元及監禁6個月。署方稱至今有兩宗相關案件被判刑，政府絕不容忍違反規例者，並嚴正提醒公眾遵守規例。

印裔男子和女友人於上月17和18日公布確診，前者當時報告曾在油尖旺一帶出沒和曾到長洲，後者報告在中央廣場Optimal Family Health診所上班。直至香港大學和理工大學病毒基因排序發現東涌菲傭與印裔男子的病毒基因一模一樣，當局公布二人再報稱到過東涌多處，包括東薈城。近日薄扶林豪峰和鰂魚涌康怡花園菲傭確診，衛生防護中心追查發現，與印裔男子及其女友人聚會的3人，曾與上述3名菲傭於深水埗聚會。換言之，傳播鏈在豐興樓、深水埗福榮街37號、深水灣共有4次聚會，中心昨沒回覆各聚會人數。

何栢良：染疫菲傭放假多日 不知衍生多少傳播

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，事發距今已相隔很長時間，料已涉4代傳播（見圖）。何續稱，與兩人親友到深水埗聚會的3名菲傭早於上月18日受感染，直至確診期間有多日假期，如她們有其他外出聚會，「在港九新界不知道有多少傳播衍生了，危險（之處）在此」。 何稱，表面證據顯示有數名確診者涉隱瞞和說謊，上述印裔男「好大責任」，其女友人及參與兩次聚會的3人亦涉說謊，促港府嚴正處理，將證據交警方調查，如有足夠資料應檢控，否則難以對市民及外傭交代。

醫管局上月底和本月初公布印裔男與女友人出院，他們居住的伯嘉士大廈地下大門昨午被關上，偶爾有人出入大廈。當區區議員陳梓維稱，大廈現沒人看守，不清楚印裔男子與其友人是否已返單位。

至於荃灣荃威花園菲傭（第11791宗）所染的變種病毒帶有N501Y，但無E484K，與另一宗輸入個案，即尖沙嘴美園大廈印度裔孕婦（第11789宗）情况一樣。

明報記者

（疫情第四波）