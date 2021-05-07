人權新聞獎港台員工奪6獎 蔡玉玲利君雅有份

多名得主聯署促政府停阻礙記者

廣播處長李百全3月上任後，港台管理層向員工稱因「檢視機制」，作品不可參賽，已參加的亦需退賽。其中「2021年人權新聞獎」秘書處稱，李曾聯絡要求抽起港台作品但被拒絕。港台昨重申，節目知識產權屬港台，不會領取相關獎項。

主辦單位昨公布得獎名單，其中奪得中文紀錄片大獎的《鏗鏘集：7．21誰主真相》，獲評審讚揚「追蹤最細微線索，無畏無懼，詰問強權，調查報道經典」。該節目製作團隊包括早前因此節目做車牌查冊而入罪的蔡玉玲。她昨向本報稱，會與團隊成員商量領獎事宜，又說若其他成員未能現身，會代為領獎。

港台得獎者憂「欲加之罪」 未決定領獎否

對於港台重申不領取獎項，蔡稱不理解港台稱擁有節目版權與成員領獎有何衝突，又認為若管理層有心阻撓只會貽笑大方。另一成員鄭思思亦說會親身領獎，稱獎項同時屬於向團隊提供閉路電視錄像者、被捕被控的記者，以及一班努力調查真相的記者。有不願記名的港台得獎者未決定會否領獎，認為現時港台有「龍門任搬的情况」，擔心會「到需要時再加欲加之罪」，而港台不解釋退賽原因令員工無所適從。