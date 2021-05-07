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人權新聞獎港台員工奪6獎 蔡玉玲利君雅有份

【明報專訊】香港電台管理層3月曾禁止員工作品參賽，已參加亦要退出。由國際特赦組織香港分會、記協及外國記者會合辦的「人權新聞獎」早前表明不會抽起港台作品，得獎名單昨公布，港台員工獲6個獎項，其中因車牌查冊入罪的蔡玉玲與團隊製作的《鏗鏘集：7．21誰主真相》奪中文紀錄片大獎，評審讚揚「調查報道經典」；不獲港台續約的利君雅與《視點31》團隊另奪兩項優異。港台昨重申不會領獎。今屆人權新聞獎多名得主昨晚發表聯署要求政府停止阻礙前線記者工作，並呼籲社會各界支持在各崗位努力的新聞工作者，持續關注相關報道。

多名得主聯署促政府停阻礙記者

廣播處長李百全3月上任後，港台管理層向員工稱因「檢視機制」，作品不可參賽，已參加的亦需退賽。其中「2021年人權新聞獎」秘書處稱，李曾聯絡要求抽起港台作品但被拒絕。港台昨重申，節目知識產權屬港台，不會領取相關獎項。

主辦單位昨公布得獎名單，其中奪得中文紀錄片大獎的《鏗鏘集：7．21誰主真相》，獲評審讚揚「追蹤最細微線索，無畏無懼，詰問強權，調查報道經典」。該節目製作團隊包括早前因此節目做車牌查冊而入罪的蔡玉玲。她昨向本報稱，會與團隊成員商量領獎事宜，又說若其他成員未能現身，會代為領獎。

港台得獎者憂「欲加之罪」 未決定領獎否

對於港台重申不領取獎項，蔡稱不理解港台稱擁有節目版權與成員領獎有何衝突，又認為若管理層有心阻撓只會貽笑大方。另一成員鄭思思亦說會親身領獎，稱獎項同時屬於向團隊提供閉路電視錄像者、被捕被控的記者，以及一班努力調查真相的記者。有不願記名的港台得獎者未決定會否領獎，認為現時港台有「龍門任搬的情况」，擔心會「到需要時再加欲加之罪」，而港台不解釋退賽原因令員工無所適從。

相關字詞﹕鄭思思 新聞工作者 蔡玉玲 鏗鏘集 李百全 廣播處長 香港電台 人權新聞獎

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