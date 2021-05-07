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六四7‧21專題被否決 鏗鏘集監製辭職

【明報專訊】港台高層再現人事變動。綜合兩個港台消息，《鏗鏘集》監製李賢哲昨辭職，據了解，李昨提議製作有關六四及7．21的專題節目，兩者均被管理層否決。消息稱，港台管理層稱《鏗鏘集》「只可做民生古仔」，促使李辭職。另外，早前辭職的助理廣播處長周國豐，職位將由製作事務部總監李慶華署任。

消息：管理層稱只可做民生古仔

廣播處長李百全3月上任後，《鏗鏘集》風波不斷，最少有分別探討傳媒空間、大學學生會、新冠疫苗的3集被抽起，又由公共事務組改為「綜合節目組」和「文教及康體組」負責。其中原定4月初播放、探討傳媒空間的一集，團隊已訪問前有線新聞及眾新聞等記者，管理層要求加入「藍媒」以「平衡」，又指斥監製李賢哲違抗命令，並稱若改動後內容仍「不持平」，或向李追究，包括考慮調職，該集最終被「殺題」。

李賢哲曾拒加「藍媒」平衡 探討傳媒一集被抽

港台3月起有多名高層辭職，包括任職逾30年、上月底辭職的助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐。昨有消息稱，港台已發通告提及人事變動，製作事務總監李慶華將同時署任該即位；早前請辭的公共事務組總監王祿霞的工作，則由副總監張詠賢及高級監製薛友德分擔，惟薛亦將於7月退休。而機構傳訊及節目標準總監韋佩文則會升任現時懸空的總監（電視），原職務將由社區參與廣播服務節目總監葉冠霖接替。

港台：盼尊重編輯決定

對於李賢哲辭職，港台發言人表示不評論，又不評論節目內容及播放安排，稱是內部編輯事宜，據《香港電台約章》港台編輯自主，希望各界尊重港台編輯決定。有關人事變動安排，發言人則稱根據《公務員事務規例》及考慮運作及管理需要，安排合適人員署任職位，並定期檢討有關署任安排，不評論個別個案。

相關字詞﹕李百全 廣播處長 人事變動 香港電台 鏗鏘集 港台

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