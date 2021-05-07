國安警「接舉報」搜ChickeeDuck 店東：警拒答有否檢違法品

批警製白色恐怖態度差 周小龍：不會關店

40多名警員昨傍晚約5時到荃灣享成街的ChickeeDuck店內搜查，部分警員身穿寫上NSD（國家安全處）的背心，警員在店外圍起橙色膠帶，有部分店內顧客離開，個別顧客及所有店員被登記身分證。搜查期間，警員於封鎖線內戒備。周小龍約於傍晚5時45分回店，警員約於6時搜查完畢並離開，行動歷時約1小時。

持手令拆商品搜查 無帶走店內物品

周小龍事後向傳媒表示，警方持有法庭手令，曾在店內拆開商品包裝搜查衣服等商品。周稱，警員搜查工作完成後，他曾向帶隊的警官問及有否發現違法品、可否繼續經營，警官回覆稱「不需要回答你」，周認為該警員態度惡劣，形容如「我是國安，我大晒，你問我的不答，我問你就什麼都要回答」，質疑警方行動屬「白色恐怖」以恫嚇店家及騷擾顧客，稱自己不會關店。

警方回覆查詢稱，接獲舉報指有商舖涉違反國安法，國安處人員持法庭搜查令進入一間荃灣店舖調查，行動中暫未有人被捕。據了解，警方無帶走店內物品。

大公報大篇幅指明目張膽宣揚港獨

據ChickeeDuck公布，新店在5月4日開業。親建制傳媒《大公報》昨日大篇幅報道，批評該店裝潢包括「光時」 招牌，以及戴頭盔、眼罩、防毒口罩的雕像，又報道店內售賣「光時」公仔及產品，「明目張膽宣揚『港獨』」，形容為「獨商店」。