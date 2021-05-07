爆竊就逮揭藏港獨品 光城者5人涉顛覆被捕

最細15歲 兩人涉爆竊中學

消息稱，4名男子前日清晨涉潛入將軍澳保良局羅氏基金中學爆竊，部分為該校學生，有保安發現後報警，警方到場拘捕4人。4人分別被押往寓所搜查，其中兩人被搜出疑與港獨相關物品，該兩人亦同為「光城者」成員，包括組織發言人阮嘉謙。案件其後由國安處跟進，經調查後再拘捕另外2男1女。

年初成立多中學生 文匯指「新興煽暴組織」

警方發言人稱，被捕4男1女年齡15至24歲，涉嫌顛覆國家政權罪，已扣留調查。截至5月6日，87男18女因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動被警方拘捕，介乎15至79歲。

光城者今年初成立，成員多為中學生，過去多次擺街站派發法國大革命、2013年烏克蘭民主化革命等歷史事件單張，其中1月31日於旺角擺街站時，遭數十警員包圍，指他們有可能干犯國安法，及後票控違反限聚令。另外，光城者曾被親建制報章《文匯報》指稱為「新興的煽暴組織」及曾於記招宣稱「修文習武」和革命思想，以迎接「下一次抗爭」。光城者facebook自稱由「一班革命殘火」組成，上月一則帖文提及「革命不應等待所謂時機，而是自己伺機而動，進行規劃，抵抗中共獨裁」等字句。

稱非有標語即違法 大狀：國安法下難「劃線」

大律師陸偉雄表示，單單在家中收藏類似標語不能證明涉案者有意圖展示或鼓吹分裂國家，需視乎背景、擺放多久及目的等一籃子因素，「要上法庭爭拗」。陸舉例，在一個藏有「納粹旗」、「龍獅旗」作裝飾的收藏家家中搜獲標語，與在一個搜出「豬嘴」等常見示威物品的青年家中發現「違法」標語有分別，「唔係淨係話喺屋企搵到就有無罪咁簡單」，認為在國安法下「條線點樣劃無人講到」。

陸偉雄認為，家中收藏類似物品的市民應擔心，「除非警察喺你屋企搵唔到嘢，佢一搵到就梗係當係捉咗大賊」，檢控後再由法庭按不同個案背景、管有意圖等因素判斷是否有罪，「上到庭就要解釋」。

明報記者

（港區國安法）

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