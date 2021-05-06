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2021年5月6日星期四
港聞二
不允胡志偉奔父喪 懲教倡視像瞻遺容 曾有兇案疑犯准赴喪 何俊仁轟署方惡毒
碎屍案疑犯准纏鐵鏈奔喪 陳振聰「安全考慮」遭拒
立會通過增設總警司打擊洗錢 建制促查「612基金」財源
報告：全球民主渴求升 獨港急跌
唐英傑「不設陪審團」覆核下周一訊
10‧1荃灣暴動案 4人最高囚4年8月 法官：當日小型戰爭示威者靠警克制 同日中槍健仔被通緝
7‧21 查冊案 蔡玉玲決定上訴：放棄公義必悔恨終生
7‧21襲擊 林卓廷撤向警索償：伸張公義太昂貴
二號橋衝突案 被告：停留感受衝突 回神已被制服
警司涉騙600萬房貸 還清貸款下周離職
大學畢業生月入 較25年前低7% 按2018年價格換算 人力顧問：昔少學額難直比
議員倡打針者多3000元消費券 政府：要再討論
數碼港擬擴建成本料48億 比原預算減7億
院舍被倡須個人持牌 團體：社署沒採納
墮假內地執法者電騙 名模Rosemary母失2000萬
童黨欺凌短片流出 警拘兩少女
阿Sa大屋遭塗鴉恐嚇放火 粉絲囚3周緩刑1年
昂船洲鐵皮貨倉起火 濃煙捲半空
立會通過規管劏房水費 不按表收錢罰款1萬
濾水廠保安涉斬殺同事 曾因公事爭執 死者頭身幾乎分離 被告：諗成晚點對付佢
唐樓垃圾屋起火 發現助燃劑起因可疑
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【Emily】立會議員民意評分 葉劉拎第一
【Emily】海事博物館月中兩日免費 展港首份中文報
【Emily】主教山配水庫擬年內有限度開放
【Emily】劏房私人草案通過 美娟請食雞翼
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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