唐樓垃圾屋起火 發現助燃劑起因可疑

火警中，一名40歲非華裔女子吸入濃煙不適，由救護車清醒送往廣華醫院治理。現場為廣東道1186號唐二樓，昨凌晨零時許單位突然冒煙起火，多名街坊報警求助。消防接報到場開喉灌救，並架起雲梯搜索有否住客被困，大廈約26名居民疏散。據了解，消防將火救熄後，發現涉事單位有助燃劑，火警起因有可疑，交由警方接手調查。

火警被救熄後，涉事單位男戶主於大廈附近徘徊，稱事件與己無關。其隔鄰住戶稱，該單位男戶主聲稱曾在大學做副教授，故被街坊稱為「教授」，惟他近年性情大變，看似精神有異，經常拾雜物回家，導致單位堆滿物件及垃圾，全屋只頂部留有一條狹小通道，需手腳並用才能爬進單位，他更不時睡在走廊。

戶主綽號「教授」 街坊疑精神有異

鄰居續稱，雜物及垃圾影響衛生、惹來蟲蝨，街坊已多次向食環署及區議員投訴，更自行滅蝨，惟情况未有改善。火警發生後，昨早有食環署清潔工人帶備多個大型垃圾桶到場，協助清理部分遭焚毁的物件。