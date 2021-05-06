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濾水廠保安涉斬殺同事 曾因公事爭執 死者頭身幾乎分離 被告：諗成晚點對付佢

【明報專訊】沙田濾水廠保安員3年前與上班不足5天的同事發生爭拗，涉拳打對方後，再用斬柴刀劈向對方的頭和頸共3次，案件昨在高等法院續審。控方在庭上播放被告的錄音會面片段，被告當時說，事主曾在工作上犯錯，甚至用粗口責罵他，他回家後「諗咗成晚，諗點樣對付呢條友」。當日到場的救護員則供稱，死者當時躺在保安更亭內，頭部幾乎與身體完全分離。

被告不滿死者拿間尺「左敲右敲」

報稱保安員的章美德（現年60歲）被控於2018年8月5日，在香港謀殺死者吳崇禧（終年59歲）。救護總隊目林偉建供稱，案發當日到場後，看到死者躺在保安更亭內，頭部幾乎與身體完全分離。

另外，控方在庭上播放被告的錄影會面片段。被告當時表示，只知道死者的姓氏，彼此「完全冇關係」。被告同時交代案發前與死者的爭執，包括案發前兩日，他看到死者用間尺「左敲右敲」後，將間尺收走不讓對方使用，「（間尺）雖然畀公眾用，但唔係畀人敲擊㗎大哥」。

稱死者用粗口責罵「記在心中」

死者其後向他說「忍咗你成日啦」，以及要求「隻揪」。被告後來告知其他同事「唔好畀姓吳嘅人士接觸到（間尺）」，死者則用粗口責罵他。被告形容自己將事件「記在心中」，回家後「諗咗成晚」，「諗點樣對付呢條友」。

被告續說，至案發當日，他發現死者簽到的時間太早，返回保安更亭後「忽然想教訓佢（死者）」，遂出拳擊打死者3次，死者當時眼角流血，並取出手機聲言報警。被告其後到儲物櫃取出斬柴刀，連續劈向死者3次，「諗住令佢受吓傷」，形容自己原打算劈向死者的肩膀，最終卻劈中頭部。

警方其間問及斬柴刀的來源和用途，被告回應自己託人在內地購入斬柴刀後，再自行將刀帶返港，形容濾水廠山坡的樹「篤眼篤鼻」，打算用刀斬樹。他其後將刀帶返濾水廠收藏，「欣賞吓咋嘛」。聆訊未完今續。

【案件編號：HCCC 71/19】

相關字詞﹕保安員 高等法院 謀殺 濾水廠 沙田

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