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立會通過規管劏房水費 不按表收錢罰款1萬

【明報專訊】立法會昨三讀通過由工聯會麥美娟提出的私人條例草案，規管劏房業主濫收水費，禁止業主收取高於水務署制定的金額，違者可被罰款1萬元。政府歡迎有關修訂，草案亦獲跨黨派議員支持。麥美娟表示，希望修訂可阻嚇濫收水費的情况，紓緩基層家庭負擔。

議員憂業主巧立名目收費

立法會昨經分組點票後，通過麥美娟提出的《2021年水務設施（水務設施規例）（修訂）條例草案》。草案獲跨黨派議員支持，但有議員擔心業主日後會巧立名目收費。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，業主或收取保養費、額外的管理費等，或透過第三者濫收其他雜費，他稱劏房供不應求，業主不愁沒租客，希望政府有效執法，懲治無良業主。

民建聯鄭泳舜表示，目前很多劏房沒有獨立水表，只能繳交業主要求的水費金額，亦有租戶投訴業主鎖起分表，令他們無法得知用水度數，他批評以往水務署處理濫收水費的成效「很差」。

麥美娟私人草案 政府歡迎

麥美娟認同，即使通過草案，無良劏房業主仍可透過不同方式濫收費用，她呼籲業主要有良心，稱劏房戶收入微薄，「你知不知道我們很多基層市民一個橙也不捨得吃？4元一個橙也不捨得吃」。

發展局長黃偉綸表示，政府歡迎有關修訂，認為可減低業主濫收水費的可能。他稱，水務署將加強宣傳工作，包括約見劏房關注團體及地產代理組織等，提醒業主收取租戶水費的注意事項；水務署亦已在熱線增設特定選項，方便市民舉報濫收水費，強調當局會積極執法。

議員提出的私人條例草案，須獲律政司簽發證明書，並經特首書面同意後，方可向立法會提出，以往較少有私人條例草案可獲通過。上一個獲通過的條例草案，是由經民聯吳永嘉提出的《2019年聖約翰學院（修訂）條例草案》，草案於去年6月在立法會三讀通過。

相關字詞﹕私人條例草案 劏房戶 麥美娟 立法會

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