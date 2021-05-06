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港聞二

阿Sa大屋遭塗鴉恐嚇放火 粉絲囚3周緩刑1年

【明報專訊】藝人蔡卓妍（阿Sa）的女粉絲發現阿Sa的假fb帳戶，要求阿Sa及經理人公司澄清不果，遂到阿Sa與男友石恆聰位處筆架山道的大屋塗鴉，又在阿Sa的Ig帳戶留言稱「唔講真話就上去大屋放火」等，女粉絲否認一項刑事毁壞及兩項刑事恐嚇罪，昨在九龍城裁判法院裁定3罪罪成。裁判官葉啟亮表示，不接納被告是無意圖犯案，並基於證人的受驚程度及案情嚴重，判處她監禁3星期、緩刑12個月。

無業被告趙凱怡（31歲）被控於去年2月24日在筆架山道6號屋外損壞一塊木板，並於去年3月2日或之前某日威脅石恆聰及蔡卓妍，會使石恆聰胞妹石佩藍之財產及筆架山道6號屋損壞，並意圖使他倆受驚。

被告患亞氏保加症 官：不影響意識行為

對於辯方稱被告患有亞氏保加症，其智商等同12歲少女，並非有意圖犯案，裁判官葉啓亮在裁決時認為，被告與警方錄影會面對答如流，在庭上作供亦無溝通問題，認為其身體狀况不影響她的意識和行為，加上證人石佩藍的保鑣在事發前曾勸喻被告離去，被告揚言「我有亞氏保加症，我有白卡，你阻止唔到我」，可見被告懂得分辨是非，其行為亦非搗蛋性或惡作劇。

葉官又稱，辯方不爭議被告曾寫下涉案字句，而被告承認是希望阿Sa回應訴求，認為被告在不同日子、時間、用戶留言絕非一時衝動，遂裁定她3罪罪成，並判處被告監禁3星期，緩刑12個月。

【案件編號：KCCC 746/20】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 粉絲 蔡卓妍 刑事恐嚇 刑事毁壞

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