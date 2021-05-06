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童黨欺凌短片流出 警拘兩少女

【明報專訊】網上流傳童黨欺凌片段，一名被稱為「豆腐姐」的少女遭兩名少女多次掌摑及腳踢，豆腐姐數度跌倒地上，又被迫下跪。警方調查後鎖定兩名涉案少女，昨午拘捕一名13歲少女，另一名14歲少女則由家人陪同到警署自首，兩人涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕。

教師認出報案 警稱無關黑社會

元朗警區助理指揮官（刑事）警司歐陽肇剛表示，網上流傳片段長約6分鐘，有3少女在路邊發生爭執及糾紛，其中兩人不斷指罵、掌摑、拳打腳踢另一少女，畫面非常暴力，引起網上熱烈討論。警方其後接獲天水圍區一間中學的教師報案，稱認出短片中3少女為該校學生。探員根據資料聯絡到遇襲的14歲中三女生，初步相信事件於3月中發生，起因涉及私人糾紛。

警方其後鎖定涉事兩少女，昨午（5日）在元朗區拘捕13歲中二女學生，另一名14歲中三女學生則由家人陪同往元朗警署自首。兩人在警誡後承認與事件有關，暫沒證據顯示事件與黑社會有關。兩人已被扣留調查，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

歐陽肇剛續稱，涉案者全為13至14歲學生，他提醒年輕人，年紀小並非犯案藉口，強調絕不容忍任何欺凌或暴力行為，必定會全力調查，將涉案人繩之於法，並已啟動跨部門、多機構合作機制，將施襲兩人與受襲人轉介予相關部門適當跟進。

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