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墮假內地執法者電騙 名模Rosemary母失2000萬

【明報專訊】一名居於港鐵九龍站上蓋擎天半島的七旬退休女商人，早前墮入假冒內地執法人員電話騙局，遭騙徒轉走約2000萬元至多個本地戶口，女商人至上月懷疑受騙，報警求助。消息指，遇電騙女商人為名模Rosemary的母親彭莉（Julie）。本報記者昨日致電Rosemary查詢事件，惟她沒接聽電話。

騙徒來電指涉洗黑錢 索戶口資料密碼

據了解，墮入電話騙案的70歲女子為退休商人，於3月接獲陌生男子來電，對方自稱內地執法人員，並指她涉及一宗洗黑錢案件，要求交出戶口資料及密碼調查。事主按照指示交出7個戶口資料協助調查。其後發現戶口合共約2000萬元被轉帳至多個本地戶口，懷疑受騙，報警求助。警方調查後，列作以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕，案件由油尖警區刑事調查隊第7隊接手跟進。

07年離婚 事主付前夫2300萬

據以往報道，名模Rosemary的母親彭莉來自台灣，1980年與Alain Vandenbroucke結婚，其後誕下Rosemary及兒子，夫婦二人一度共同持有約6500萬元資產。夫婦於2007年離婚，發生爭產風波，資產一度被法庭凍結。2010年，家事法庭裁定以妻子六成、丈夫四成的比例「分身家」，彭須從名下資產向前夫支付1137萬及出售一個位於渣甸山的物業，合共2300萬。彭莉後提出上訴，2011年6月被上訴庭駁回。2011年8月，彭仍不服上訴結果，向終審法院提出上訴許可，更一度上街「示威」要求其他市民「評理」，惟2012年被終審法院駁回，須按法庭命令繳款。

根據資料，一名居於山頂的九旬婦上月報案，指早前接獲自稱內地官員來電，聲稱她涉及內地刑事案件，婦人其後分10次將合共逾2億元存至兩個戶口。警方調查後，上月25日拘捕一名19歲理大一年級生，涉上門自稱公安行騙，本身也是電騙受害者，其後被招攬犯案，警方凍結騙徒戶口逾900萬元。

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