數碼港擬擴建成本料48億 比原預算減7億

數碼港兩年前向南區區議會提交擴建計劃，提出於現時海旁範圍約1.6公頃用地興建數碼港第五期，新大樓將樓高11層，高度不多於主水平基準61米，提供6.6萬平方米總樓面面積，包括4.35萬平方米辦公室及共用工作間，可為園區增加35%辦公空間。

八成政府注資 兩成貸款

據創科局昨向立法會提交有關項目文件，新大樓連天台樓高10層，即較建議減少一層，高度不多於主水平基準58米，另設兩層地庫停車場，總樓面面積不變。不過，增加的辦公空間為3.6萬平方米，較建議減少7500平方米，可增加的辦公空間降至30%。

擴建計劃亦包括改善數碼港對出、佔地4.8公頃的海濱公園，將興建海濱長廊、重鋪草皮、增加寵物友善和智慧設施及改善園境。

調整後整個項目的工程成本為47.92億元，較預算案預留的撥款減少逾7億元。局方建議政府向數碼港注資八成開支，即約38.3億元，其餘兩成為政府擔保的商業貸款；並建議政府同時擔保2.33億元商業貸款，支持數碼港第五期初期營運開支。

科技園創科體驗館開幕

此外，科技園公司佔地370平方米的創科體驗館昨日開幕，設有名為《人．造》的跨領域藝術科技展覽，7個展區中展出由6名藝術家創作、糅合現代科技及傳統文化的展品。科技園公司行政總裁黃克強表示，該體驗館主要服務園區公司，作招待、發布會、交流會議等作用，團體參觀須預約，暫不對外開放。