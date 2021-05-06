議員倡打針者多3000元消費券 政府：要再討論

許正宇：分期派有微調空間

立法會昨討論派發5000元消費券，邵家輝建議政府可在5000元消費券基礎上額外派3000元給打針者，增打針誘因。許正宇回應稱，打針涉公共衛生政策，是否與金錢掛鈎是個很大題目，要再討論，又重申打針有助經濟復蘇。

未能外出消費者 研代理人領券

熱血公民議員鄭松泰關注，對於未能外出消費的市民，包括住在院舍的長者、在囚者等，難享用消費券。許正宇回應稱，正與懲教署和社署商討，例如參考現金發放計劃，讓他們透過代理人領消費券。許又稱，分期派發電子消費券有微調空間，但暫要「賣關子」，避免碎片式交代，會待計劃實行前一併公布細節。

4支付平台減免新商戶交易費

八達通卡有限公司營業及市場部總經理譚堅表示，會豁免收取新登記商戶的銀行轉帳手續費至消費券計劃結束，合資格新商戶可直接向八達通申請安裝收款裝置，不需繳付任何安裝或租機費用，而新申請使用商用版八達通App收款的商戶，可獲發一部八達通流動收款機，豁免銀行帳戶資金轉帳費用至消費券計劃結束。

WeChat Pay HK商務合作助理總監高珊琳稱，由本月20日至12月底豁免申請費，商戶只需20分鐘便可完成登記；支付寶香港業務拓展總監李鎮宇則稱，商戶在6月底前申請開立帳戶，每月首5萬元交易額可獲豁免手續費。負責Tap&Go拍住賞的香港電訊商業客戶業務總處產品市務處副總裁鍾潔欣說，在消費券計劃期間為商戶提供免費租機優惠，商戶透過Tap&Go收款可豁免交易費。