議員倡打針者多3000元消費券 政府：要再討論

【明報專訊】政府早前宣布將分期發放總額5000元的電子消費券。自由黨批發及零售界議員邵家輝建議，政府可在5000元消費券基礎上額外派3000元予打疫苗者，令市民有更多誘因打針，財經事務及庫務局長許正宇則稱分期派發電子消費券的安排有微調空間。4間獲政府選出的儲值支付工具營辦商分別減免新申請商戶在消費券政策期間的交易費。
許正宇：分期派有微調空間
立法會昨討論派發5000元消費券，邵家輝建議政府可在5000元消費券基礎上額外派3000元給打針者，增打針誘因。許正宇回應稱，打針涉公共衛生政策，是否與金錢掛鈎是個很大題目，要再討論，又重申打針有助經濟復蘇。
未能外出消費者 研代理人領券
熱血公民議員鄭松泰關注，對於未能外出消費的市民，包括住在院舍的長者、在囚者等，難享用消費券。許正宇回應稱，正與懲教署和社署商討，例如參考現金發放計劃，讓他們透過代理人領消費券。許又稱，分期派發電子消費券有微調空間，但暫要「賣關子」，避免碎片式交代，會待計劃實行前一併公布細節。
4支付平台減免新商戶交易費
八達通卡有限公司營業及市場部總經理譚堅表示，會豁免收取新登記商戶的銀行轉帳手續費至消費券計劃結束，合資格新商戶可直接向八達通申請安裝收款裝置，不需繳付任何安裝或租機費用，而新申請使用商用版八達通App收款的商戶，可獲發一部八達通流動收款機，豁免銀行帳戶資金轉帳費用至消費券計劃結束。
WeChat Pay HK商務合作助理總監高珊琳稱，由本月20日至12月底豁免申請費，商戶只需20分鐘便可完成登記；支付寶香港業務拓展總監李鎮宇則稱，商戶在6月底前申請開立帳戶，每月首5萬元交易額可獲豁免手續費。負責Tap&Go拍住賞的香港電訊商業客戶業務總處產品市務處副總裁鍾潔欣說，在消費券計劃期間為商戶提供免費租機優惠，商戶透過Tap&Go收款可豁免交易費。