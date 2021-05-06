港聞

港聞二

議員倡打針者多3000元消費券 政府：要再討論

【明報專訊】政府早前宣布將分期發放總額5000元的電子消費券。自由黨批發及零售界議員邵家輝建議，政府可在5000元消費券基礎上額外派3000元予打疫苗者，令市民有更多誘因打針，財經事務及庫務局長許正宇則稱分期派發電子消費券的安排有微調空間。4間獲政府選出的儲值支付工具營辦商分別減免新申請商戶在消費券政策期間的交易費。

許正宇：分期派有微調空間

立法會昨討論派發5000元消費券，邵家輝建議政府可在5000元消費券基礎上額外派3000元給打針者，增打針誘因。許正宇回應稱，打針涉公共衛生政策，是否與金錢掛鈎是個很大題目，要再討論，又重申打針有助經濟復蘇。

未能外出消費者 研代理人領券

熱血公民議員鄭松泰關注，對於未能外出消費的市民，包括住在院舍的長者、在囚者等，難享用消費券。許正宇回應稱，正與懲教署和社署商討，例如參考現金發放計劃，讓他們透過代理人領消費券。許又稱，分期派發電子消費券有微調空間，但暫要「賣關子」，避免碎片式交代，會待計劃實行前一併公布細節。

4支付平台減免新商戶交易費

八達通卡有限公司營業及市場部總經理譚堅表示，會豁免收取新登記商戶的銀行轉帳手續費至消費券計劃結束，合資格新商戶可直接向八達通申請安裝收款裝置，不需繳付任何安裝或租機費用，而新申請使用商用版八達通App收款的商戶，可獲發一部八達通流動收款機，豁免銀行帳戶資金轉帳費用至消費券計劃結束。

WeChat Pay HK商務合作助理總監高珊琳稱，由本月20日至12月底豁免申請費，商戶只需20分鐘便可完成登記；支付寶香港業務拓展總監李鎮宇則稱，商戶在6月底前申請開立帳戶，每月首5萬元交易額可獲豁免手續費。負責Tap&Go拍住賞的香港電訊商業客戶業務總處產品市務處副總裁鍾潔欣說，在消費券計劃期間為商戶提供免費租機優惠，商戶透過Tap&Go收款可豁免交易費。

上 / 下一篇新聞

不允胡志偉奔父喪 懲教倡視像瞻遺容 曾有兇案疑犯准赴喪 何俊仁轟署方惡毒
不允胡志偉奔父喪 懲教倡視像瞻遺容 曾有兇案疑犯准赴喪 何俊仁轟署方惡毒
碎屍案疑犯准纏鐵鏈奔喪 陳振聰「安全考慮」遭拒
碎屍案疑犯准纏鐵鏈奔喪 陳振聰「安全考慮」遭拒
立會通過增設總警司打擊洗錢 建制促查「612基金」財源
立會通過增設總警司打擊洗錢 建制促查「612基金」財源
報告：全球民主渴求升 獨港急跌
報告：全球民主渴求升 獨港急跌
唐英傑「不設陪審團」覆核下周一訊
唐英傑「不設陪審團」覆核下周一訊
10‧1荃灣暴動案 4人最高囚4年8月 法官：當日小型戰爭示威者靠警克制 同日中槍健仔被通緝
10‧1荃灣暴動案 4人最高囚4年8月 法官：當日小型戰爭示威者靠警克制 同日中槍健仔被通緝
7‧21 查冊案 蔡玉玲決定上訴：放棄公義必悔恨終生
7‧21 查冊案 蔡玉玲決定上訴：放棄公義必悔恨終生
7‧21襲擊 林卓廷撤向警索償：伸張公義太昂貴
7‧21襲擊 林卓廷撤向警索償：伸張公義太昂貴
二號橋衝突案 被告：停留感受衝突 回神已被制服
二號橋衝突案 被告：停留感受衝突 回神已被制服
警司涉騙600萬房貸 還清貸款下周離職
警司涉騙600萬房貸 還清貸款下周離職
大學畢業生月入 較25年前低7% 按2018年價格換算 人力顧問：昔少學額難直比
大學畢業生月入 較25年前低7% 按2018年價格換算 人力顧問：昔少學額難直比
數碼港擬擴建成本料48億 比原預算減7億
數碼港擬擴建成本料48億 比原預算減7億
院舍被倡須個人持牌 團體：社署沒採納
院舍被倡須個人持牌 團體：社署沒採納
墮假內地執法者電騙 名模Rosemary母失2000萬
墮假內地執法者電騙 名模Rosemary母失2000萬
童黨欺凌短片流出 警拘兩少女
童黨欺凌短片流出 警拘兩少女
阿Sa大屋遭塗鴉恐嚇放火 粉絲囚3周緩刑1年
阿Sa大屋遭塗鴉恐嚇放火 粉絲囚3周緩刑1年
昂船洲鐵皮貨倉起火 濃煙捲半空
昂船洲鐵皮貨倉起火 濃煙捲半空
立會通過規管劏房水費 不按表收錢罰款1萬
立會通過規管劏房水費 不按表收錢罰款1萬
濾水廠保安涉斬殺同事 曾因公事爭執 死者頭身幾乎分離 被告：諗成晚點對付佢
濾水廠保安涉斬殺同事 曾因公事爭執 死者頭身幾乎分離 被告：諗成晚點對付佢
唐樓垃圾屋起火 發現助燃劑起因可疑
唐樓垃圾屋起火 發現助燃劑起因可疑
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】區會派「元朗」袋引發聯想 有人畫山水有人加721
【Emily】區會派「元朗」袋引發聯想 有人畫山水有人加721
【Emily】立會議員民意評分 葉劉拎第一
【Emily】立會議員民意評分 葉劉拎第一
【Emily】海事博物館月中兩日免費 展港首份中文報
【Emily】海事博物館月中兩日免費 展港首份中文報
【Emily】主教山配水庫擬年內有限度開放
【Emily】主教山配水庫擬年內有限度開放
【Emily】劏房私人草案通過 美娟請食雞翼
【Emily】劏房私人草案通過 美娟請食雞翼