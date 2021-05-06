大學畢業生月入 較25年前低7% 按2018年價格換算 人力顧問：昔少學額難直比

政府：易受極端數值影響

財經事務及庫務局長許正宇昨以書面回覆工聯會立法會議員陸頌雄書面查詢，據統計處「綜合住戶統計調查」，按不同教育程度劃分，以到達同一年齡群組計算平均月薪。

結果發現，教育程度較高群組，不同世代平均月薪差異較大。以擁有學士學位的20至24歲組群為例，6個年齡組別中（1970至74、75至79、80至84、85至89、90至94、95至99），以1970至74年出生者於1994年平均月入1.94萬元最高；1980至84年出生者於2004年平均月入最低，只有1.43萬元。而1995至99年出生者於2019年則平均月入1.8萬。

「70後」賺1.94萬 「95後」1.8萬

至於具專上教育的20至24歲組群，1970至74出生的群組於1994年平均月入1.48萬元，與1995至99年出生的群組於2019年平均月入1.44萬元比較，兩者僅相差400元。

專上非學位跌幅較小

毅知顧問公司董事總經理周綺萍指出，不少人會比較不同世代大學畢業生收入，但要留意不同時代教育制度不同，例如1990年代大學學額較少，「那時還是精英制，大學生平均人工自然較高」；2019年大學生較多，亦來自各行業，平均數自然較低，故單靠比較收入平均數，未能反映大學畢業生薪酬真正趨勢。