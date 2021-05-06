二號橋衝突案 被告：停留感受衝突 回神已被制服

4名被告依次為中大學生陳起行、理大學生李俊皓、IVE學生張俊浩及中大女生鄧希雯，同被控一項暴動罪名，另陳、張及鄧各自被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪。張被控在公眾地方管有攻擊性武器罪名。4人早前被裁定表證成立。

稱赴二號橋看看

途中接過豬嘴手袖

第四被告鄧希雯庭上供稱，當天清早她一如既往到中大圖書館做功課，下午約1時她去午膳時，從社交媒體上看到二號橋有校方代表在場，遂起行到該處看看，途中在接近二號橋的迴旋處，從他人手中接過一些物資，包括防毒面罩、眼罩、手套及手袖。

鄧希雯續稱，她到達二號橋後，警方發射催淚彈，由於她從未經歷過如此場面，對她有很大衝擊，觸發她運用自己的「感官」感受環境，回過神後，但已隨即被捕。鄧被帶到警署後，曾問警方能否取回iPad做功課，但遭警員拒絕，「仲做嚟做咩？」、「你休息下啦」。

寫示威經歷文學創作 稱屬虛構

在控方盤問下，鄧稱，她因事件而寫了兩篇文學創作，其中一篇以「我」作為中大示威者角度出發，描述在案發當天的經歷。控方質疑該「我」其實是她本人；鄧希雯不同意，並稱文章的「我」只是將自己代入示威者敘事，強調全屬虛構。

【案件編號：DCCC 362/20】

（反修例風暴）