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7‧21襲擊 林卓廷撤向警索償：伸張公義太昂貴

【明報專訊】民主黨立法會前議員林卓廷與8名傷者，早前就2019年元朗7．21受襲事件向警務處長鄧炳強民事索償，民主黨昨在記者會稱獲各人同意終止索償。林卓廷代表說，考慮最近政治及法治狀况，難以繼續面對漫長訴訟，加上此案獲「6．12人道支援基金」支援，擔心案件耗用大筆訟費，希望將基金留給其他有需要者。法律代表何俊仁引述林卓廷說，「用這個方法伸張公義太貴」，並批評政府近年在法律上，「用盡當權者優勢壓迫我們」。

憂耗用6‧12基金 留予有需要者

林卓廷代表、民主黨中委莊榮輝說，林卓廷因民主派初選案還押「自由無期」，已諮詢法律意見及其餘8名原告意願，並考慮最近政治及法治狀况，認為難以繼續面對漫長而複雜的訴訟，但強調「7．21是非曲直，公道自在人心，必然載入香港史冊」。林會在被控暴動、披露廉署調查7．21事件的刑事案件抗辯到底，捍衛真相。莊透露，終止民事索償前，該案未曾開庭審議。

身負8案 有訟費壓力

該案律師團隊成員、民主黨前主席何俊仁表示，林卓廷身負7至8宗案件，心力交瘁，亦有訟費壓力。他對終止訴訟遺憾及難過，但亦支持林的決定。他說，雖索償有合理勝算，但代表警務處的律政司為了政府顏面，用「洪荒之力」答辯，在此案聘用「名將重兵」資深大律師；而律政司申請撤銷索償，若訴訟進入下一階段恐耗一兩年時間，或要付上大筆訟費，很可能大大超出原本預算的200萬元訟費，批評政府近年在法律上「用盡當權者優勢壓迫我們」。

何俊仁透露，此案原告方有3名大律師，現已動用數十萬元費用，全數由6．12基金支付，現時終止案件預計需支付律政司數十萬訟費。他引述林卓廷稱「用這個方法伸張公義太貴」，亦失去信心，將集中精力處理其他刑事案件，並強調林並非受政治壓力而終止索償。

律政司：中止須付另一方訟費

本案原告之一的民主黨沙田區議員冼卓嵐稱，政府利用司法程序，包括剔除案件等，令原告承受壓力，猶如「未見官先打三十大板」，希望將6．12基金留予其他需要支援者，故決定終止民事索償。

本報向律政司及警務處查詢，律政司回覆稱，按照既定的法律原則及程序，若原告人中止其法律訴訟，一般須支付另一方的訟費，律政司不會評論個別案件。警方回覆稱，案件由律政司按既定程序跟進，不作評論。

（反修例風暴）

相關字詞﹕民主黨 警務處長 鄧炳強 721事件 林卓廷

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