10‧1荃灣暴動案 4人最高囚4年8月 法官：當日小型戰爭示威者靠警克制 同日中槍健仔被通緝

4名被告依次為清潔工陳珩（40歲）、廚工陳金國（21歲）、電腦程式員李振文（27歲）、社工助理郭小琴（24歲），同被控一項暴動罪罪成。陳珩另被控一項縱火罪。判刑完畢後，有被告家屬痛哭。

法官練錦鴻指出，事發時約有100至200名示威者在案發的荃灣大河道及海壩街現場一帶與警方拉鋸對峙，出現持續約20分鐘的暴動，其間有示威者堵路、縱火、掘磚、投燃燒彈及向警方投擲垃圾等雜物等。

練官認為，上述情况其實是一場「小型戰爭」。雖然警方與示威者在法律上的權力、紀律訓練、裝備等本來並不對等，但法律賦予警方權力同時，警方亦受法律約束，也有傳媒監察；至於示威者連「爭取的是什麼、示的是什麼威也不清楚」，只靠人數眾多而做出法律不容的行為，及依賴部分市民的支持或默許，和警方執法時的忍讓克制下未有盡用武器。練官稱，雙方實際「軍力」不成正比，「若是真正戰爭，誰勝誰敗根本沒有懸念」。

被告稱「燒橫額」無心傷人

官不接納稱地方近民居

練官分別以監禁4年6個月為暴動及縱火兩罪的量刑起點。對於首被告陳珩在案發現場把一幅橫額拉進火堆，他解釋只是為表達對政權不滿，引起美國等國際媒體的注意，無心傷人，惟不獲練官接納，並指出縱火地方近民居，認為陳珩不理他人安危，判他就兩罪共囚4年8個月。

另3被告「伙同犯罪原則」判罪成

至於另外3名被告，練官稱他們均因環境證供而入罪，沒有實質證據證明3人在是次暴動中的角色，其中陳金國及李振文因沒挑戰控方證據，故獲額外減刑3個月，判囚4年3個月；郭小琴稱因好奇路過，辯解不被接納，只有良好品格而獲減刑一個月，判囚4年5個月。

練官早前裁決時稱，案中無實質指控的3人，其衣著裝備與示威者相同，選擇留在現場，實際助長示威者氣燄，另外陳金國在被捕後曾大叫「光復香港」，並向傳媒講出姓名及身分證，顯示被告有心參與暴動，認為參與暴動是「理直氣壯」，及表達對執法人員的不信任。

理大博士生改控非法集結

同案27歲理大博士生邱宏達，將改控一項非法集結罪並擬認罪，案件押後9月16日答辯。而遭警員實彈槍傷的19歲中五男生曾志健，早前缺席聆訊，已遭法庭發出拘捕令。

【案件編號：DCCC868/19】

明報記者

（反修例風暴）