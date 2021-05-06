報告：全球民主渴求升 獨港急跌

調查於今年2至4月進行，涉及全球53個國家逾5.3萬名受訪者，研究各地民眾對民主的觀感。

全球53%感所在地民主

整體調查方面，全球81%受訪者認為民主重要，但只有53%受訪者認為其所在國家或地區是民主的。調查顯示，相較去年，全球對民主的渴求普遍上升，去年調查中31%認為不夠民主，今年則升至37%；而香港是唯一一個地區出現明顯下跌，由去年的45%跌至今年的35%。

另外，全球有49%受訪者認為其政府只為一小撮人的利益做事，較去年上升6個百分點，香港錄得明顯下降，去年過半受訪者認為政府只為一小撮人的利益做事，今年大減17個百分點。

整體視美國最威脅民主

亞洲普遍感中國最威脅

調查中，受訪者分別被問到有多同意美國、中國及俄羅斯威脅所在地區的民主。整體上美國被視為最大威脅，錄得44%，中國及俄羅斯分別為38%及28%。不過亞洲方面，香港、越南、台灣、新加坡及馬來西亞受訪者認為，中國對民主的威脅多於美國，兩者相差最大的為本港受訪者；而最感到民主受中國威脅的為台灣，有65%受訪者認同，香港則有54%，排第五。