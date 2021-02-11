立會通過增設總警司打擊洗錢 建制促查「612基金」財源

【明報專訊】立法會人事編制小組委員會昨早通過在警務處開設一個為期5年、年薪近200萬元的總警司編外職位，專責領導將成立的財富情報及調查科，加強打擊洗錢及恐怖分子籌集資金的能力。建制派會上關注支援反修例示威者的眾籌，包括「612人道支援基金」。民建聯葛珮帆質疑，612基金要借用「真普選聯盟」戶口運作、借用教協地址，令人懷疑資金來源和走向可能與「黑暴」有關，認為警方要調查。
指借真普聯戶口教協地址
議員質疑支援「黑暴」
關於收款戶口安排，612人道支援基金秘書處着本報參考基金成立新聞稿。根據2019年7月6日的新聞稿，基金正式委託「真普選聯盟有限公司」託管款項及負責收支事宜；基金定期於網頁及社交媒體專頁公布財務及工作簡報。截至本年3月底，基金收入共約2.1億元，批出開支包括醫療費用、法律費用、還押在囚物資等，共約1.9億元。
基金截至3月籌2.1億 批1.9億
工聯會黃國健於會上稱，2019年的「黑暴」資源和規模龐大，「如果你話畀我知背後不牽涉不明來歷的資金支援『黑暴』，你係侮辱我智慧」。警務處助理處長葉雲龍解釋，眾籌本身非違法行為，要視乎目的，如發現所得款項非用於原本目的，或最終成為個人利益，警方會深入調查，可能涉及欺詐等罪行。