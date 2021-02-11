立會通過增設總警司打擊洗錢 建制促查「612基金」財源

指借真普聯戶口教協地址

議員質疑支援「黑暴」

關於收款戶口安排，612人道支援基金秘書處着本報參考基金成立新聞稿。根據2019年7月6日的新聞稿，基金正式委託「真普選聯盟有限公司」託管款項及負責收支事宜；基金定期於網頁及社交媒體專頁公布財務及工作簡報。截至本年3月底，基金收入共約2.1億元，批出開支包括醫療費用、法律費用、還押在囚物資等，共約1.9億元。

基金截至3月籌2.1億 批1.9億

工聯會黃國健於會上稱，2019年的「黑暴」資源和規模龐大，「如果你話畀我知背後不牽涉不明來歷的資金支援『黑暴』，你係侮辱我智慧」。警務處助理處長葉雲龍解釋，眾籌本身非違法行為，要視乎目的，如發現所得款項非用於原本目的，或最終成為個人利益，警方會深入調查，可能涉及欺詐等罪行。