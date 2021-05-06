不允胡志偉奔父喪 懲教倡視像瞻遺容 曾有兇案疑犯准赴喪 何俊仁轟署方惡毒

懲教：經保安評估 決定不批

懲教署昨發表聲明稱，會考慮在囚者所犯罪行、保安風險、押解路線、地點安全等因素決定，署方留意到喪禮日期、時間及地點較早時被廣泛報道，網上有人號召當日到場支持，「經保安評估後，為保障懲教人員、在囚人士及公眾人士的安全，署方決定不批准有關申請」。當局稱近年致力發展智慧監獄，決定安排以視像方式參與喪禮，供在囚者考慮。

胡志偉早前因煽惑他人參與七一前後遊行被檢控，原已交出特區護照及回鄉證，惟因民主派初選案被控違反《港區國安法》時，透露自己仍管有BNO護照，涉違保釋條件，1月還押至今。

感不尊重 家屬拒絕建議

胡志偉團隊昨稱，胡上月初得悉父親病危後已擬申請到醫院探望，惟因手續、時間關係未能見最後一面，十分難過，「至今，對於未許送別父親感到痛徹心扉」。聲明稱，胡志偉為胡家唯一兒子，申請送父親最後一程屬人情、道理問題，籲署方勿過分擔心。民主黨主席羅健熙冀署方重新考慮。

觀塘區議會副主席、民主黨莫建成稱，懲教署建議視像「瞻仰遺容」，家屬已拒絕，稱胡志偉亦認為不尊重，「（胡志偉）是潮州人，很相信傳統習俗，（認為）遺體不能拍照，哪能這樣攝錄」。至於胡志偉心情，莫建成稱他一向豁達，雖感遺憾、心痛，但並非太大反彈，亦無批評懲教署。

根據懲教署網頁，所有在囚者可向懲教署長申請外出許可，懲教署會整體考慮各方因素，包括刑期、罪行、保安級別、公眾關注等，保安風險為重要考慮因素之一；若申請獲批，在囚者會由懲教人員安排並押解往拜祭，其間不可與在場者包括親屬有身體接觸。本報昨向懲教署查詢在囚者申請外出奔喪個案中有多少宗獲批或被拒，署方稱無備存數字。

邵家臻批違人性化管理：哪會逃獄？

何：京亦曾准民運人士回國奔喪

邵家臻批評，懲教署決定與人性化管理背道而馳，「胡志偉哪會逃獄？哪會有人劫獄？」他強調，在囚者奔喪須腰纏鐵鏈、戴上手銬，加上靈堂要清場，囚友難有招數，「就算不同政見都應放他一馬，誰無父母？難道要他遺憾一世？」邵憶述，曾為在囚者申請外出奔喪，當中有兩宗成功、一宗失敗，引述有懲教人員稱「要成功就不要高調，要做了（外出奔喪）也沒有人知道」。

民主黨前主席何俊仁批評懲教署做法惡毒，他憶述當年北京亦批准民運人士回國奔喪，質疑為何胡志偉卻未能到場盡孝道，斥當局做法是仇恨先行。

翻查資料，中共前總書記趙紫陽的前智囊陳一諮在六四事件後流亡美國，1998年其母病故，陳一諮獲准回鄉奔喪。諾貝爾和平獎得主劉曉波因煽動顛覆國家政權罪入獄期間，亦曾獲准離開監獄回家奔喪。

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