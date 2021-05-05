【Emily】何栢良籲搵「姜B」代言宣傳疫苗 網民：唔搵年輕人偶像曹永廉？

【明報專訊】政府鼓勵市民打新冠病毒疫苗嘅方法層出不窮，先有食肆員工要打咗針，食肆先可以開夜啲、多啲人一枱，近日又擬要求外傭續約時須打疫苗等；噚日港大感染及傳染病中心總監何栢良出席商台節目，再呼籲市民積極接種疫苗，又建議政府應思考邀請「人氣高」嘅人代言，仲點名當紅偶像、男子組合Mirror成員姜濤，話可以搵佢幫手喺社交平台公開呼籲接種疫苗。
花姐話私下傾過打唔打針 未有結論
消息一出，網民同「姜糖」（姜濤支持者）即刻好緊張，擔心佢打針後會出現面癱、爆血管等副作用。另外，有唔少網民揶揄，「點解唔搵年輕人嘅偶像，曹永廉同蘇永康呀？」
姜濤經理人花姐噚日接受過傳媒訪問，話姜濤父母年紀都大，怕姜B一日接觸好多人，擔心一旦感染會影響到屋企人，因此有同姜濤私下討論過打疫苗，「如果有一隻信得過嘅疫苗係咪要去做呢？但未有結論」。至於姜濤會唔會代言，花姐就話暫時未收到通知。
政府都有就打疫苗做唔少宣傳工作，例如搵TVB拍咗一輯《疫苗快打》，由唔同行業嘅人分享打疫苗嘅好處，噚日播咗第一集；另外又搵咗多名醫生拍咗幾集短片講疫苗資訊，例如講有慢性病、三高、藥物敏感等人可唔可以打疫苗，YouTube上播放嘅觀看次數由5.9萬至35萬不等。