【Emily】何栢良籲搵「姜B」代言宣傳疫苗 網民：唔搵年輕人偶像曹永廉？

花姐話私下傾過打唔打針 未有結論

消息一出，網民同「姜糖」（姜濤支持者）即刻好緊張，擔心佢打針後會出現面癱、爆血管等副作用。另外，有唔少網民揶揄，「點解唔搵年輕人嘅偶像，曹永廉同蘇永康呀？」

姜濤經理人花姐噚日接受過傳媒訪問，話姜濤父母年紀都大，怕姜B一日接觸好多人，擔心一旦感染會影響到屋企人，因此有同姜濤私下討論過打疫苗，「如果有一隻信得過嘅疫苗係咪要去做呢？但未有結論」。至於姜濤會唔會代言，花姐就話暫時未收到通知。

政府都有就打疫苗做唔少宣傳工作，例如搵TVB拍咗一輯《疫苗快打》，由唔同行業嘅人分享打疫苗嘅好處，噚日播咗第一集；另外又搵咗多名醫生拍咗幾集短片講疫苗資訊，例如講有慢性病、三高、藥物敏感等人可唔可以打疫苗，YouTube上播放嘅觀看次數由5.9萬至35萬不等。