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2021年5月5日星期三
港聞二
4變種檢疫後確診 兩人需6驗 涉回港印孕婦荃威菲傭 衛署研驗檢疫者抗體
4‧10到東薈城 4‧11到酒店愉景灣餐廳 印男遲報行蹤 張竹君：瞞報或檢控
印孕婦所乘疫機 59人確診帶5種不同病毒
學者倡設入境亞洲客限額
外傭續約須打針 林鄭責成再檢視 菲外長曾稱歧視 昨讚最好領導人
近99萬人打首針 佔全港15%
兩內地回港婦病毒基因似第四波 列本地個案
6.5萬醫管局員工下周起定期檢測 打兩針可免
診所關門未收起門外收集枱 14樣本瓶作廢 市民須重交樣本
限期今屆 民陣拒交社團資料 陳皓桓：不認同社團條例 警：按例處理
成員團體支持決定 社民連：擔心的都走了
利君雅不獲港台續約 林鄭：無參與人事管理
圍示威現場拍攝者 3人囚10至15月 官斥挾善行惡 無異反修例者口中惡法暴政
6．12周年阻路 社科博士生認公眾妨擾
21人被控助理大游繩者逃走 3缺席聆訊被通緝
初選案8人續保 被問選立會否 涂謹申：仲諗？
華懋基金追龔如心遺產管理人4億 官剔除申索 斥指控無證據
婦熱水淋子女囚兩年半 官斥惡毒 有虐兒前科 求情不提子女創傷官批無悔意
女兒持續被虐4年 曾頒保護令 官斥Y父保護不力 或負刑責
旅社五一出團未登記 旅議會停批本地遊申請
騙徒冒警索銀行戶口資料 醫護失逾9萬
石籬邨獨居女險遭入屋性侵 警拘住同廈酒樓經理
虐殺女童囚終身 繼母申上訴
裕民坊商戶拒遷 市建局百人清場
尊子漫畫
【Emily】政協胡定旭：劉慧卿參選必提名 讚民主黨「睇得到大局」
【Emily】何栢良籲搵「姜B」代言宣傳疫苗 網民：唔搵年輕人偶像曹永廉？
【Emily】初選案還押 梁晃維辭任中西區議員
【Emily】伍健偉換夏季囚衣 戰友探監即曬「美腿」
【Emily】社民連暑期實習招募開始 「做到繼續做」
【Emily】學校教行動代批評 學生組隊清垃圾
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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