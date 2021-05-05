裕民坊商戶拒遷 市建局百人清場

商戶鐵鏈自鎖 稱賠償最少

市建局剪鏈抬走 指一視同仁

昨早8時許，市建局出動約100人到裕民坊清場，職員戴上白色頭盔及架起鐵欄。商戶林先生昨早照常開舖，並用鐵鏈鎖住自己。至10時許，職員開始清場，剪斷林先生手上的鐵鏈，並將林抬離商舖。

林先生前晚在舖位通宵留守，他不滿市建局計算賠償的方法，「隔籬個舖細過我，錢（賠償）多過我，我舖最大嘅，畀嘅錢就最少嘅，佢話出面（外街）嘅人多，我條路最少人嘅，我就少一半錢」。他說，「我哋啲人幾辛苦先捱到一間咁平租嘅舖頭做生意，𠵱家一下子就搶走，叫我哋去啲貴租地方，點做呀？」

市建局表示，林先生佔用的構築物，持有人為20年前在上址經營報紙檔的高先生，數年前高退休，將構築物出租予林經營。局方在2018年向二人發出搬遷方案，高同意接受局方因應他是構築物持有人的身分而發放的津貼；局方亦給予林相應適用的津貼。

對於林聲稱其舖面積最大，惟賠償最少，局方表示與事實不符，並稱該構築物面積是3個餘下違例構築物中最小；市建局亦有按照多項因素，包括用戶身分、實際用途、位置、面向、面積等計算搬遷方案金額，向構築物用戶發出具體建議，做法持平並一視同仁 。