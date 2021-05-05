騙徒冒警索銀行戶口資料 醫護失逾9萬

訛涉內地刑案

普通話「執法人員」視像「查案」

灣仔警區重案組第2隊高級督察陳德明昨表示，警方今年4月21日至5月3日接獲99宗市民報案及查詢，稱收到一名陌生男子來電，他自稱隸屬警總或商業罪案調查科警員，並提供警員姓名及警員編號供事主參考，聲稱事主涉及變賣個人資料洗黑錢，及於內地銀行開設信用卡後拖欠卡數兩類內地刑事案件，同時說出事主全名、部分事主的出生日期及身分證號碼頭3位數字以增加可信性。

當事主否認指控，電話會轉駁至一個以普通話自稱內地執法人員的騙徒接聽，該騙徒進一步要求事主做資產審查，透過即時視像通話套取事主身分證、回鄉卡、地址、提款卡及信用卡的號碼和密碼等敏感資料，或提供假網站要求事主輸入網上銀行戶口及密碼。

98人報案未受騙 暫無人被捕

30男69女事主中有98人發現受騙向警方報案，只有一名27歲女醫護人員曾登入該假網站及輸入網上銀行戶口及密碼，損失約9.5萬元。

警：無警員涉案 假冒網站已停運

警方調查後稱，確認沒有警員曾聯絡案中事主調查上述案件，被假冒的兩名警員則真有其人，其中一人退休，另一人為現職非駐守警總的警長，二人資料可從公開資料取得。據了解，兩人均曾獲頒長期服務獎章。涉事假網站冒充內地官方網站，伺服器非本地營運，目前已停止運作。案件暫列作「以欺騙手段取得財產」，灣仔警區重案組第2隊繼續調查，暫未有人被捕。