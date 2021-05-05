旅社五一出團未登記 旅議會停批本地遊申請

開大旅遊周一回覆，安排旅遊巴接送服務，接送客人往大嶼山，無導遊和任何團餐，並非旅行團。旅議會昨回覆，該旅行社無事先向議會申請有條件豁免，議會將發信要求旅行社提交詳細書面報告，如有需要會將個案轉交有關部門跟進，至於該旅行社申請有條件豁免於5月中、下旬舉辦本地遊旅行團，議會將暫緩處理。

開大旅遊稱無導遊團餐 非旅團

旅議會：曾口頭承認

食物及衛生局和旅遊事務署綜合回覆，旅議會正向相關旅行社了解，並配合執法部門跟進，又稱本地旅行團群組聚集目的是觀光旅遊，而非交通運輸，如不符合豁免條件，須遵守不多於4人群組聚集規定。

另外，商務及經濟發展局長邱騰華昨稱，香港與新加坡的旅遊氣泡有審慎機制，如情况轉差，兩地會磋商，若持續穩定，會如期在本月26日推行。他昨稱本港的不明源頭本地個案7天移動平均數約0.1宗，新加坡則約1.6宗，顯示兩地疫情均處於低位。