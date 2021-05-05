港聞

港聞二

女兒持續被虐4年 曾頒保護令 官斥Y父保護不力 或負刑責

【明報專訊】根據庭上被告女兒Y的醫療報告，揭露被告早至2017年起已涉對Y持續施虐，Y因而被頒兒童保護令，一度搬到外婆家暫住；其後返回家中又再因燙傷入院，但事件只被評為有被虐的高風險，未有立案。法官勞潔儀判刑後質疑，為何經常與Y接觸的人均沒發現Y疑多次受虐，並點名批評被告丈夫沒有盡保護子女責任，警告他或需負上刑責。

入院揭多處舊燙傷 社署未列虐兒案

Y的醫療報告顯示，2017年時被告在訓練患有讀寫障礙的Y時，將Y的兩邊面頰揑瘀，社署召開跨部門會議後確立為虐兒個案，Y因而獲頒兒童保護令，一度搬到外婆家暫住。2019年10月，即Y回到家中居住後的第9個月因燙傷入院，檢查時Y被發現身上有多處舊燙傷痕迹，例如右大腿、右膝等，事件只被評為高風險，但無確立成為虐兒個案。

Y指被告不開心會向她淋熱水

此外，Y又在報告中透露，當被告不開心時，曾多次向其腹部、大腿、膝蓋、前臂倒熱水，但被告沒帶她求醫，只為她敷藥。

勞官為本案判刑後表示，Y早已曾經或懷疑受虐，身上有多處燙傷痕迹，質疑為何經常接觸Y的人未能察覺，認為各人均有改進空間，又點名指被告丈夫在其中一次事件在場，卻沒有盡保護子女的責任，警告他若再不盡責，或需負上刑責。勞官另感謝被告的鄰居及時報案揭發事件，否則兩童或繼續被虐。

相關字詞﹕保護令 燙傷 虐待兒童

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