婦熱水淋子女囚兩年半 官斥惡毒 有虐兒前科 求情不提子女創傷官批無悔意

被告早前承認各一項普通襲擊、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害，及有意圖而企圖導致他人身體受嚴重傷害罪名。兩名事主分別為患有過度活躍及自閉症的7歲兒子X，及患有讀寫障礙的10歲女兒Y。按學校社工給法庭的信件透露，事發後X及Y因母親不在身旁而感迷失，Y現時只會向玩偶談心，X則迷上玩電子遊戲。

2015年起社工跟進 曾咬傷子女

法官勞潔儀判刑時斥被告無悔意，其親筆求情信對本案為子女帶來的創傷隻字不提。另被告的精神科報告顯示，自2015年起，被告一家已有社工跟進，社工曾見過被告大聲指罵子女，又曾在2016年咬傷其中一名子女；另有一次是學校發現X面上有傷，學校隨即要求社工與被告會面，而被告解釋只因X錯用過熱的水冲涼燙傷，她替X用凍水在傷口上摩擦才致脫皮。

官不接納被告抑鬱 重犯風險中等

此外，兩童創傷報告顯示，當被告生活受挫時，便會用不恰當的方式對待子女，但兩童均不願多談本案，只給予被告正面評價，更稱母親從不生氣。勞官另引述Y的醫療報告稱，Y在2017年亦因被虐而被頒兒童保護令，及於2019年懷疑被虐（見另稿）。

勞官指出，被告在不同報告中就本案說出不同版本，與她承認的案情有出入，不會接納精神科報告聲稱被告患有適應障礙、抑鬱及焦慮，建議接受精神治療。勞官認為，被告心理正常。至於被告的心理報告透露，她有中等風險重犯，形容她固執及有強迫症，而在談到本案時態度迴避，只提及自己對家庭的貢獻及壓力，並認為自己教子有方。

勞官認為，向他人頭頂淋熱水本已是「非常惡毒」的做法，更何况是對自己的子女，而本案在兩童眼中「最安全的天堂」家中發生，被告將不滿發泄孩子身上，必會令他們恐懼萬分。勞官又稱，被告在犯案前有時間冷靜，又在兩次淋傷X後先後取笑他是「鍾無艷」及威脅用熱水冲傷口，故不接納被告是一時衝動，亦認為她無悔意，故判處被告監禁兩年半。

【案件編號：DCCC772/20】