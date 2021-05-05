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初選案8人續保 被問選立會否 涂謹申：仲諗？

【明報專訊】警方國家安全處1月拘捕逾50名「35+民主派初選」的組織者和參與者，大部分人被控以違反《港區國安法》的「串謀顛覆國家政權罪」，正在還押，而當時未被起訴的參加者民主黨涂謹申、鄺俊宇、衛生服務界前議員李國麟、民主動力司庫關尚義等8人昨日到警察報到，獲准繼續保釋，7月5日再向警方報到。涂謹申被問到會否再參選立法會，他稱：「你仲諗參選啲嘢啊？我諗個答案好簡單喇，你擔保，咁其實係乜都無得諗。」

昨日報到的8人包括：關尚義、涂謹申、鄺俊宇；參與衛生服務界初選的劉凱文、袁偉傑、李國麟；參選新界東初選的李芝融和參與九龍西初選的安德里，全部獲准續保。涂謹申昨到中區警署報到，說好友正被關押，相信全香港的人同樣處於困難時刻。

鄺俊宇昨到天水圍警署報到，獲准續保釋後稱感謝大家關心，他說保釋條件不變，律師叮囑他不要說太多。他形容這一定是很艱難的時刻，一定要堅持繼續工作、支援和發聲。他稱正被還押的朋友鼓勵大家要在外面「撐住」，希望大家努力、平安。

關尚義籲續爭真民主

美籍律師關尚義昨到將軍澳警署報到，他離開警署後引述警方說可能繼續調查。他說這段時間會「繼續做嘢」，呼籲港人繼續維護新聞自由，希望當局不要箝制太緊。他又說，雖然選舉方法「被完善」，但要視乎以什麼標準量度，呼籲港人繼續爭取真民主。

嚴重智障人士家長協會前主席李芝融昨到大埔警署報到，逗留約45分鐘後同樣獲准以原有條件保釋外出，7月5日再報到。他說：「希望大家繼續做自己可以做嘅嘢。」

澳中聯辦主任：「愛國愛澳」牢固 沒必要設國安署

另外，澳門中聯辦主任傅自應昨日到澳門大學演講，他表示香港近年被西方勢力介入太多，具很大風險，因此中央必須在香港設立駐港維護國家安全公署，而澳門「愛國愛澳」核心價值牢固，可能沒這個必要。

（35+大搜捕）

相關字詞﹕駐港國安公署 關尚義 涂謹申 鄺俊宇 警察國家安全處 港區國安法 民主派初選案

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