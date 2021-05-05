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21人被控助理大游繩者逃走 3缺席聆訊被通緝

【明報專訊】警方前年11月圍堵理工大學，有示威者游繩離開，21名男女被指在理大附近的天橋駕駛和乘坐「接仔車」，涉嫌協助游繩者逃走，昨日在西九龍裁判法院被控意圖妨礙司法公正罪，其中3人缺席聆訊，被發拘捕令。控方反對其餘18名被告保釋，《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德最終批准被告以1萬至5萬元現金保釋，大部分被告須守宵禁令。

被告包括「接仔車」司機及乘客

18名出庭應訊的被告為文員何英傑（35歲）、中六生林斌（20歲）、學生伍偉楠（22歲）、地盤工冼宏俊（32歲）、秘書林施雅（32歲）、地盤工梁卓鋒（23歲）、理財顧問陳俊鋒（20歲）、文員麥韜（25歲）、學生利文熙（20歲）、中六生黃筠喬（17歲）、商人張頌熙（41歲）、銀行經理梁穎欣（30歲）、網頁設計師劉淑華（26歲）、學生黃琪峰（22歲）、外賣員林鑫濤（21歲）、中六生卓琬宜（18歲）、項目經理黎靖言（24歲）和中五生陳宇晴（17歲）。另外3名沒出庭的被告為伍卓文（33歲）、從事物業管理的黎敬暐（34歲）及客戶服務員曾瑞娜（32歲）。

3屬DSE考生 兩人通識考試日被捕

各人被控「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，案件押後至6月21日，以待準備轉介文件。據悉，其中3名被告為應屆文憑試考生，當中一男一女在通識科考試日被帶返警署扣查。另有一人是理大生，一人就讀理大專業進修學院。

據了解，控方指稱前年11月18日晚上，警方在理大附近截停7輛接應游繩者逃走的「接仔車」，21名被告分別是車輛司機或乘客。控方稱，警方當時已宣布會拘捕從理大離開的人，但有人以不正當途徑離開，藉此逃避拘捕。

【案件編號：WKCC1668/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 文憑試考生 意圖妨礙司法公正 家長車 理大救援戰 反修例運動

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